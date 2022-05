Manglar åtte av ni legar til hausten: – Me må avlysa timar nesten kvar dag

Å rekruttere og beholde helsepersonell er en av de viktigste oppgavene vi har framover. Over tid har det vært en særlig utfordring å rekruttere til de mindre sykehusene i distriktene. Derfor har vi gitt oppdrag til de regionale helseforetakene om å iverksette tiltak for å styrke rekruttering og spesialistutdanning for leger ved disse sykehusene.

I den nye spesialistutdanningen er ansvaret tydeligere plassert hos arbeidsgiver, der legene tilbys helhetlige utdanningsløp for å bli spesialist. I tillegg er det lagt til grunn at leger i spesialisering (LIS) tilbys faste stillinger, i de spesialitetene sykehuset har behov for. I den tidligere ordningen måtte LIS-leger ved mindre sykehus søke seg til et større, og tilbringe det siste halvannet året av spesialistutdanningstiden der (gruppe 1-tjeneste). Det var ikke insentiver for beholde legene i de mindre sykehusene etter at de ble ferdige spesialister. Kravene til LIS-stillinger og utdanningsløpene i det nye regelverket er derfor innrettet på å gi en fordel og ikke en ulempe for de mindre sykehusene sammenlignet med den tidligere ordningen.

Den nye ordningen for spesialistutdanningen del 2 og 3 ble satt i system fra våren 2019, og det tar ofte tid før nye, omfattende ordninger setter seg. Målet har hele tiden vært at spesialistutdanningen skal være av god kvalitet og gi oppdatert kunnskap til framtidas legespesialister.

Antallet LIS1-stillinger skal samsvare med tjenestenes behov for legespesialister. De siste årene har det blitt opprettet 200 nye LIS1-stillinger, og antallet er nå i tråd med Helsedirektoratets tilrådninger.