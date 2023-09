– Vi treng meir kunnskap om kvinners helse. Difor er det så viktig at det at det vert sett i gang fleire forskingsprosjekt som kan bidra til nettopp dette.

Det seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om løyvingane.

Forskingsrådet har sett av totalt 60 millionar kroner til seks forskingsprosjekt. Forskinga skal gje ny kunnskap om mellom anna barneleddgikt som oftast rammer jenter, kvinners psykiske helse etter seksuelle overgrep og om kjønnsforskjellar i sjukefråveret.

Meir kunnskap er avgjerande for effektiv behandling og for å omstille helsesektoren, meiner administrerande direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit.

– Vi opplever ei enorm interesse frå fagmiljøa som ønsker å forske på feltet, og det er lovande for kvinners helse.

Gler seg over midlar til ME-forsking

Universitet i Bergen får 11 millionar kroner til forsking på ME-sjuke.

Mari Skumsnes frå Fitjar fekk diagnosen ME i 2015. Då hadde ho venta eit år på å få kome inn til utgreiing. I dag gler ho seg over at det vert meir fokus på sjukdomen hennar

– Det synest eg er heilt fantastisk. Eg har i mange år håpa på at dei skulle få meir forskingsmidlar.

33 åringen leitar litt etter orda for å beskrive kva det betyr for ho. På grunn av sjukdomen har ho vanskar med konsentrasjonen.

– Eg har «hjernetåke» Det gjer det litt vanskeleg å ordlegge seg. Lågt energinivå gjer at eg lev veldig stille og at eg må prioritere hardt kva eg kan vere med på.

Kvinnehelse blir lite prioritert

– Dette er eit felt som det til no har vore sett av lite forskingsmidlar, seier professor Karl Johan Tronstad ved Universitetet i Bergen (UiB).

Tronstad meiner ein medverkande årsak til at ME har blitt forska lite på er at den i stor grad råker kvinner.

– Vi ser det på andre sjukdommar og. Komplekse lidingar som fleire kvinner enn menn får, har fått mindre fokus og forsking.

Han gler seg over at 11 av dei 60 millionane som regjeringa løyver skal gå til forsking ved UiB. Forskingsprosjektet på ME byrjar i haust og skal vare i tre år og er eit samarbeid med Haukeland universitetssjukehus. Hypotesen deira er at ME er knytt mot ein feil i immunforsvaret hjå pasientane.

– Det betyr veldig mykje. No har vi sjansen til å finne ut kva som feilar pasientane.

Karl Johan Tronstad er professor ved Institutt for biomedisin ved Universitet i Bergen. Foto: Endre Stigen

Ikkje pengar til endometriose-forsking

Sjølv om regjeringa no aukar fokuset på kvinnehelse, når ikkje pengane til dei som vil forske på endometriose. Sjukdomen er forholdsvis lite omtala, men har store konsekvensar for dei som vert råka.

– Eg her glad for at det no kjem pengar til forsking på kvinnehelse. Ein plass må vi begynne, men eg tykkjer samstundes at det er trist at endometriose og pcos ikkje er med, seier Maria Eide Nøstdal.

Endometriose er kalla den «usynlege sjukdommen». Diagnosen delar Nøstdal med kvar tiande kvinne. No håpar ho at turen snart kjem til dei også.

– Løyvingane viser at det hjelper å snakka om kvinnehelse. Vi får berre snakke endå høgare så kanskje kjem det etter kvart også pengar til endometriose på budsjettet snart.