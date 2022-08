Leiteaksjon etter mann i 60-åra

Politiet fekk melding seint i går kveld om at ein mann var sakna i Lærdal.

Mannen i 60-åra var sist sett søndag kveld i 22.00-tida og skal vere med i eit arbeidslag av sesongarbeidarar.

– Det har vore mannskap i søk fram til no i morgontimane, seier Marit Breistøl, tenestestadsleiar i ved Lærdal politistasjon.

Frivillige frå Norske Redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp har hjelpt politiet i søket.

– Per no har vi eit søkelag på opp mot 20 personar, seier Breistøl.

Då dagslyset kom kalla dei inn det tilgjengeleg mannskap som finst, mellom anna blei ei hundepatrulje henta inn frå Bergen.

Nyttar dagslyset

– Planen er å fortsette søket, det er ikkje gjort funn i natt, og vi vil søkje i dagslyset med meir mannskap, fortel Breistøl.

Det var ein i arbeidslaget til mannen som melde han sakna.

– Vi har funne nokre eigendelar som kan knytast til han, og det er funne på ei bru, der sluttar alle spor, seier Jørgen Ommedal, operasjonsleiar i Vest politidistrikt.

LÆRDAL: Politi og frivillige søkjer etter mannen.

Leitte i heile natt

Politiet har hatt innsatsleiar på staden gjennom natta og frivillige redningsressursar har søkt. Fleire av desse måtte avløysast i morgontimane etter ei lang natt med søk.

– Me kan ikkje utelukke at han kan vere andre stadar, anten at han har reist frå staden, oppheld seg i terrenget eller har tilhald i bustadar, fortel Ommedal.

Søket går føre seg i området ved Lærdalselvi mellom Ljøsne og nedover mot fjorden.

– Eg vil oppfordre folk som bur i området til å vere ekstra merksam på hagar, uthus, garasjar og liknande, seier Ommedal.