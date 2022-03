Klokka 06.32 vart det registrert eit jordskjelv mellom Stadt og Færøyane, 138 kilometer vest for Florø, i Nordsjøen.

– Me får ein styrke på mellom 4,4 til 4,6, alt etter som kva estimat me brukar, seier Berit Marie Storheim, senioringeniør ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Norsar oppgjev at skjelvet hadde ein styrke på 5,0 på skalaen. Det er det kratigaste sidan 1989.

– Det var eit uvanleg kraftig jordskjelv. Me meiner styrken er på 5,1, så det vil kjennast i eit veldig stort område, seier Anne Strømmen Lycke, administrerande direktør ved Norsar.

– Dette er det kraftigaste sidan 1989, legg ho til.

– Stengjer ned Snorre B

Om skjelvet har vore stort, fryktar ikkje Lycke skadar eller tsunami som følgje av jordskjelvet.

– For å få til ein tsunami eller flodbølgje, så må styrken vera nærare seks til sju. Plattformer og oljeinstallasjonar er godt dimensjonerte for dette, men eg vil tru at dei har kjent det godt, legg Lycke til.

Equinor melder rett over klokka 8 at dei stengjer ned Snorre B-plattforma etter skjelvet.

– Det er ikkje rapportert om skadar på installasjonen, og ikkje på havbotn. Alt personell er teken godt hand om, og stemninga er god. Men me har stengt ned produksjonen som eit føre var-tiltak inntil me har gjort nærmare undersøkingar, seier Gisle Ledel Johannessen i Equinor til NRK.

Dei skal no senda undervassrobotar (ROV) for å undersøkja installasjonen.

Lars Ottermøller ved Norsk nasjonalt seismologisk nettverk, seier til NRK at så kraftige skjelv er sjeldne. Sjølv om dette området i Nordsjøen er ganske utsett for skjelv.

– Dette er faktisk eit område der det er ganske vanleg med jordskjelv. Men i denne styrken er det sjeldnare. Det skjer kanskje berre med ti til tjue års mellomrom, seier han.

Frykta for huset

Monika Hovland Berg frå Forus i Stavanger seier dette til NRK:

– Plutseleg så rista heile senga og huset og alt. Eg har tre hundar på soverommet som skvatt opp. Eg grabba hundane med meg og tok dei ut, for eg tenkte at nå rasar huset saman, seier ho.

REDD: Monika Hovland Berg frå Stavanger trudde heile huset skulle rasa saman. Foto: Privat

Ho frykta rett og slett at huset skulle ryka.

– Eg skjelv enno. Det var ganske sterkt å oppleva dette, seier ho

– Høyrde rumling

Skjelvet var godt merkbart over heile Vestlandet, og heilt frå Egersund i sør til Møre og Romsdal i nord, kjem det meldingar om at dei kjente skjelvet.

Ø Øystein: Øystein Trodde plutselig tørketrommelen gikk på av seg selv!!! M Monika: Monika Hele huset ristet klokken 0630 på Forus. Huset er gammelt så jeg fryktet det skulle rase samnen, så jeg løp ut. Har det vært jordskjelv? E Eli: Eli Det ristet og buldret i huset, trodde det var en lastebil med gravemaskin som kjørte forbi.

– Eg låg i senga og slumra, merka glasrutene klirra og det rumla ei god stund, trudde det var steinras, men tenkte og på jordskjelv, skriv Haldis Kilen i Fortun i Vestland til NRK.

– Eg høyrde rumling, og det kjentes ut som om det stod ein lastebil utanfor huset, skriv Svein Erik Dyrseth på Averøy i Møre og Romsdal.

Det kjem også meldingar frå Austlandet om at dei også kjente skjelvet.

Rune Johansen frå Kongsberg skriv følgjande til NRK:

– Eg sat ved bordet og kjente ei svak risting med ein slags durande lyd. Det vara i fire, fem sekund. Eg har aldri før vore så sikker på eit jordskjelv tidlegare, skriv han.

Per Olav Bakken, som bur i Hyggen i Asker, merkte også skjelvet.