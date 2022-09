Knapt fleirtal for halde fram med Kinn kommune

Det som var draumen om ein sterk kystkommune har sidan kommunesamanslåinga i 2020 møtt mykje motbør.

Etter at Senterpartiet kom i regjering har motstandarane fått vind i segla.

No har folket sagt si meining:

48,52 prosent ønskjer å dele opp Kinn til dei opphavlege kommunane.

49,14 prosent vil at kommunen skal halde fram som ein kommune.

2,34 prosent har stemt blankt.

Resultatet er så jamt at valstyret ønskjer finteljing.

Det skil berre 44 stemmer for og imot å halde fram med kommunen.

– Det må noko finteljing til sidan resultatet er så jamt, seier kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen.

Ordførar i Kinn, Ola Teigen (Ap), meiner resultatet syner at kommunen er delt, også i spørsmålet om ei reversering.

– Det blei så tett og spennande som mange frykta og spådde på førehand. Det er tydeleg at kommunen nesten er delt på midten i rådet til politikarane om Kinn skal halde fram eller ikkje, seier Teigen til NRK.

Gamle Flora kommune og gamle Vågsøy kommune blei i 2020 sett saman til ein kommune: Kinn.

Motstanden har vore sterkast i Vågsøy. Stemmene i nord viser at eit klart fleirtal (61 prosent) vil løyse opp kommunen.

Det er mykje det same som folkerøystinga i 2018 synte. Då sa 6 av 10 av innbyggjarane nei til samanslåing. Nokre dagar seinare røysta kommunestyret for samanslåing – og kommunen Kinn blei skipa.

Det ønskjer Fredrik Egeberg, som har samla til valvake i Måløy, ikkje skal skje igjen.

– No må vi løyse opp kommunen. Vi må ikkje køyre over befolkninga ein gong til. Det har berre blitt krig og strid. No er det på tide at folket blir høyrt, seier Egeberg.

Fredrik Egeberg er sterk motstandar av Kinn kommune. Noko T-skjorta understrekar. Foto: Seline Larsen / NRK

Men kva som vil skje med den mykje omtalte kommunen er enno uvisst.

Vil det store fleirtalet i Vågsøy, som har halvparten så mange innbyggjarar som Flora, gjere at kommunen løyast opp?

Om ei veke skal kommunestyret samlast og gjere sitt vedtak.

– Det er vanskeleg. Det er ingen som har fått fleirtal faktisk. Det er under 50 prosent på ja og nei-sida. Rådet er ikkje spesielt tydeleg i alle fall, seier ordførar i Kinn, Ola Teigen.

Nøkkeldatoar for framtida til Kinn Ekspandér faktaboks 7. september skal kommunestyret gjere sitt vedtak.

12. september skal Statsforvaltaren komme med si tilråding.

– Det viktigaste er at gamle Vågsøy og gamle Flora finn ut kva som er best for deira lokalsamfunn for framtida, sa kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NRK i byrjinga av august.

Om det blir bestemt at kommunen skal delast opp vil det først skje 1. januar 2024.