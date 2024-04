Herstad leiar Vestland Sp

Erlend Haugen Herstad frå Naustdal er vald som ny leiar for samstyret til Vestland senterparti. Han tek over etter Nils T. Bjørke, som held fram som nestleiar. Herstad er kommunestyrepolitikar i Sunnfjord, der han er gruppeleiar og medlem i utval for helse og omsorg, og vara til fylkestinget. Han er også tidlegare leiar i Sogn og Fjordane Senterungdom.