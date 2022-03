Langs veien i Eidfjord står et trist skue. Et forfallent piano uten panel og tangenter.

I ett helt år har pianoet stått der, rett ved hovedveien mellom vest og øst. Målet var at det skulle bli nedbrutt i naturen.

Siden har instrumentet gått gjennom mange prosesser.

De siste ukene: Begravd i snø.

Mars 2021 Foto: Ingerid Jordal Mai 2021 Foto: Ingerid Jordal Slutten av mai 2021 Juli 2021 Foto: Ingerid Jordal Oktober 2021 Foto: Ingerid Jordal Februar 2022 Foto: Ingerid Jordal

Spill av lyd Sånn høyrast pianoet ut i dag

– Det eneste vi har sett er pedalene som har stukket opp gjennom snøen, sier Inger Kristine Riber, som er leder i Harding Puls.

Utgangspunktet for prosjektet er alle pianonene som enten gis bort eller selges for en billig penge på finn.

I skrivende stund er det flere hundre som gis bort, og flere tusen til salgs.

Folk bytter det ut fordi det ikke passer med resten av interiøret, eller byttes ut til fordel for et el-piano, mener Riber.

– Hadde ikke lov til å røre eller pynte på det

I starten spilte mange på pianoet.

Noen tok bilder av det og delte dem på sosiale medier.

Men så ble pianoet stygt.

– Da kom det en del reaksjoner. Mange synes det var bedre da det veltet rett før jul, så det ikke var så tydelig, sier Riber.

TAR DET PIANO: Inger-Kristine Riber i Harding Puls. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Vær og vind har gjort sitt. Men folk har bidratt til å ødelegge pianoet underveis.

Uansett hva som har skjedd, har pianoet bitt stående.

– Vi skulle sette det ut, uten å manipulere prosessen. Vi hadde ikke lov til å røre eller pynte på det, sier hun.

Blir nytt verk

Under hele forråtnelsesprosessen har to komponister tatt opp lyd, for å finne ut hvordan den forandrer seg.

Nå skal en datamaskin programmere lyden.

VELTA: Før jul velta pianoet. No ser det ut som ein liten sofa frå vegen. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Det skal blir en halvtime musikk av det instrumentet.

– Det lager lyd, men det er egentlig ikke et piano lenger.

Tanken bak prosjektet er å sette fokus på bruk og kast-mentaliteten i samfunnet.

Pianoet har mange brukstimer, og var først plassert på skolen i Eidfjord for 40 år siden.