Gassalarm på Statfjord A

Gassalarmen har gått på olje- og gassplattformen Statfjord A. Det melder BT.

Hendelsen skal ha skjedd like etter klokken 19. Ingen dramatikk i situasjonen, sier pressekontakten i Equinor til Bergens Tidende.

– Jeg kan bekrefte at det har oppstått en hydrogensulfidlekkasje i det ene skaftet på plattformen Statfjord A, sier pressekontakt Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til BT.

Skjelsbæk sier også til avisen at de har stengt av produksjonen og trykkavlastet plattformen. Det er ikke snakk om eksplosiv gass.

Som et føre-var-tiltak så sender selskapet mannskap som ikke har prioriterte oppgaver over til naboplattformer og til land.

– Grunnen til at vi flytter personell er at vi ikke ønsker at de skal eksponeres. Det er ingen som er eksponert til nå, sier Skjelsbæk til avisen.

Når gassalarmer går har selskapet en prosedyre på at produksjonen stenges av for å være sikre på at det ikke skal inntreffe noe, opplyser hun.

De jobber nå med å finne ut hvor lekkasjen er og utbedre den.

Olje- og gassfeltet ligger vest for Sognefjordens munning. Equinor er operatør.

Til Dagbladets Børsen opplyser pressekontakten av det var totalt 168 personer om bord, og at 100 av disse er evakuert.