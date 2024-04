Full stans på Fløibanen: – Kan fort ta et par timer

Det er full stans på Fløibanen i Bergen på grunn av en stor vannlekkasje.

– På nedre stasjon, der Fløibanen kommer inn, er det et teknisk rom der vannet har rent inn i sikringsskapet, sier administrerende direktør, Anita Nybø.

Teknisk mannskap er på stedet og jobber for å rette opp feilen.

– Vi jobber for fullt for å få banen til å gå igjen. Nå har vi stått en time og det kan fort ta et par timer til, sier Nybø.

Det er foreløpig ikke helt klart hva som er årsaken til lekkasjen.

– Men mest sannsynlig er det fordi vi har spylt med vann på et sted som vi kanskje ikke skulle spylt, også har det rent ned.