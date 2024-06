Frp vil ikkje flagge i Sogndal

Debatten rundt Pride-flagginga ved kommunale bygg i Sogndal kommune går friskt i Fjærland. Rita Navarsete (Frp) har nett gjort framlegg om at kommunen ikkje skal flagge under Sognapride i slutten av august. Formannskapet i kommunen vedtok tidlegare i juni at det ikkje skal flaggast gjennom månaden, men mykje tyder på at flagging vil få fleirtal i kommunestyret.