– Eksplosjonsfaren er nå over, sier vaktkommandør Håkon Myking i Bergen Brannvesen til NRK.

Alle nødetater rykket fredag ut til Vargavågen, mellom Osøyro og Halhjem i Bjørnafjorden kommune, etter at det ble meldt om brann i en seilbåt. Brannen ble meldt kl. 12.25.

Raskt ble det klart at situasjonen eskalerte.

Har opprettet sikkerhetssone

– Siste er at brannen har spredt seg til tre båter. Det er også meldt at det skal være et propananlegg om bord i en av båtene, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, til NRK litt før kl.13.

Politiet opprettet en sikkerhetssone på 100 meter.

Brannen er nå slukket og brannvesenet har kontroll på stedet. En av båtene har sunket, mens en annen henger i fortøyningene. Det har vært mye røyk i området, som fortsatt merkes godt i nærområdet.

– Folk oppfordres fortsatt til å lukke vinduer og holde seg innendørs, sier vaktkommandør Håkon Myking.

Båtbrann i OS Du trenger javascript for å se video.

Det er ikke meldt at noen personer skal være kommet til skade.

Eieren av den første båten som tok fyr, som også har propananlegg om bord, var ikke på stedet da brannen startet.

– Jobber med å kjøle ned

Båtene ligger ved Os båtklubb, som ikke er langt fra ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39.

– Per nå er det fortsatt fare for at propanen skal gå i luften. Brannvesenet jobber med å kjøle ned og slukke, sier Hellesund litt før kl. 13.

Brannvesenet hadde da god tro på at brannen ikke skulle spre seg ytterligere, noe den altså ikke gjorde.

Vargavågen er en populær båthavn mellom Osøyro og Sørneset i Bjørnafjorden.