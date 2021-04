Frifunnen for valdtekt etter 499 dagar i fengsel

Kvinna kan ha meld eit frivillig samleie som valdtekt fordi ho frykta represaliar frå det religiøse miljøet ho vaks opp i, meiner fleirtalet i lagmannsretten.

– Han knakk heilt i hop og grein sine modige tårer over at dette marerittet endeleg er over, seier forsvarar Ivar Hauge.

Mannen blei dømd i Sogn og Fjordane tingrett til fire år i fengsel for valdtekta som skulle ha skjedd hausten 2019.

Men no har eit fleirtal av dommarane i Gulating lagmannsrett slått fast at mannen er uskuldig og at samleiet mellom dei to skjedde frivillig.

– Endeleg fekk han gehør for det han har hevda heile tida at han var uskuldig, seier forsvararen, advokat Ivar Hauge.

Både mannen og kvinna er opphaveleg frå Nederland, men begge har budd lenge i Noreg.

FORSVARAR: Advokat Ivar Hauge. Foto: RAGNHILD MYKLEMYR / NRK

Sat lenge i fengsel

Han fortel at klienten var frå seg av glede då han fekk avgjerda frå lagmannsretten sist fredag.

Då dommen kom 9. april hadde han vore fengsla 499 dagar i varetekt. Han blei straks lauslaten og har midlertidig flytta heim til Nederland.

Den påståtte valdtekta blei først lagt vekk av statsadvokaten. Seinare bestemte Riksadvokaten at det skulle takast ut tiltale.

Så blei mannen dømd i tingretten, før eit fleirtal av dommarane i Gulating lagmannsrett no fann at mannen er uskuldig i valdtekt.

Strenge moralreglar

I avgjerda frå lagmannsretten kjem det fram at kvinna på grunn av si religiøse overtyding ikkje ville ha sex før ekteskapet.

Men retten trur den tiltalte i at ho trass i dette ønskte å ha samleie med kjærasten.

Fleirtalet i lagmannsretten har også lagt vekt på forklaringa om at den fornærma kvinna ønskte å bryte med trussamfunnet ho var vaksen opp i.

Eit trussamfunn som praktiserer streng moral og der det å bryte med moralske reglar kan føre til utestenging.

– Kan ha blitt pressa

Fleirtalet meiner at fornærma som følgje av si religiøse overtyding, kan ha fått dårleg samvit som følgje av at ho hadde hatt samleie med tiltalte.

Ho kan også ha blitt pressa av familiemedlemer, meiner lagmannsretten.

– Det kan ha ført til at ho med urett hevda at han hadde valdteke ho, står det i avgjerda frå fleirtalet i Gulating.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve, som førte saka i lagmannsretten, har ikkje vore tilgjengeleg for kommentar.

Skuldspørsmålet er no avgjort og berre eventuelle sakshandsamingsfeil kan føre til at saka hamnar i Høgsterett.