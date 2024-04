Fotgjengar stengde tunnel - er open att

Fodnestunnelen i Lærdal er no opna att etter at ein bilist varsla om ein fotgjengar vel to kilometer inne i tunnelen. Tunnelen var stengd tysdag morgon.

– Dette er svært risikabelt. Dette er ein høghastigheitstunnel, og ein kring seks kilometer lang tunnel, seier Steinar Hausvik som er operasjonsleiar i Vest politidistrikt.

Politiet køyrde gjennom tunnelen utan å finne fotgjengaren.