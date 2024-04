Fotballpresident Klaveness ut mot Uefa etter Brann-boten

Tidligere denne uken ble det klart at Brann må betale 5000 euro i bot for supporteres rop i kampen mellom Brann og St. Pölten i kvinnenes Champions League.

Brann-supportere ropte «Uefa mafia», noe det europeiske fotballforbundet (Uefa) ikke likte. Klubben anket, men denne førte ikke fram.

Nå får Brann støtte fra fotballpresident Lise Klaveness.

– Jeg mener at overordnete fotballinstitusjoner ikke trenger beskyttelse mot utsagn som er innenfor rammene av ytringsfriheten. Ytringsfrihet er en menneskerettighet, som har et sterkt vern i både nasjonale og internasjonale fora, og som ikke minst er viktig for demokratiet. Ytringsfrihet for fotballsupportere står derfor sterkt for meg, og takhøyde for ytringer på fotballstadioner er en viktig del av fotballens historie og identitet, skriver Klaveness i en e-post til NRK.

– I dag handler dette om Brann og Branns supportere, men på sikt vil det handle om ytringsfrihet for supportere av andre kvinnelag i europeiske turneringer, sier hun.

Fotballpresidenten sier nå at NFF, Uefa og Brann skal møtes nå i april for å diskuterte regelverket.

– Uavhengig av utfallet i denne ankesaken er jeg motivert for å se om og hvordan denne saken kan brukes til å skape fremtidig endring.