Helsedirektoratet går i dag hardt ut mot at mulige korona-smittede nordmenn bryter karantenen de sitter i.

Mange nordmenn er bedt om å holde seg hjemme i 14 dager mens de venter på svar om de er smittet av korona. Men enkelte går på trening og ut blant større folkemengder, ifølge direktoratet.

– Alle må skjønne hvor viktig det er at man ikke møter andre personer på nært hold, utover de man bor nært sammen med, sa direktør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse i dag.

For de aller fleste er ikke viruset farlig, og sykdommen vil gå over av seg selv.

For noen er derimot risikoen høyere for å få alvorlig sykdom, og personer med kreft er blant dem i risikogruppen.

«En småbarnsmamma som vil leve»

Nyheten har fått småbarnsmor og kreftsyke Rebecca Island (36) til å reagere. Hun har fått brystkreft for andre gang, og er en av dem som er i risikosonen.

Hun reagerer kraftig på at folk ikke tar hensyn til korona-karantenen.

– Når det gjelder et virus som vi får høre at folk i utsatte grupper har dødd av, kjenner jeg at nok er nok. De må tenke på at vi er mange mennesker der man ikke kan se det på utsiden, at vi har dårlig immunforsvar eller ekstra utsatt for å bli alvorlig syk, sier Island til NRK.

Onsdag skrev hun et innlegg på Facebook om hvor farlig det kan være for henne å bli smittet av korona.

Det ble senere publisert under tittelen «Jeg er en småbarnsmamma som vil leve!» hos Bergens Tidende. Avisen fortalte onsdag om at legevakten i Bergen har fått flere varsel om at folk går på trening og butikken mens de er i karantene.

– Det er mange som er i samme situasjon som meg, kreftsyke, eldre og folk med autoimmune sykdommer. Nå må vi ha en kollektiv dugnad før liv går tapt, skriver Rebecca Island. Foto: Privat

«Solidaritetsaksjon»

«Jeg tenker at folk må forstå at selv om de ikke har symptomer, kan de være bærere av viruset. Det er jo en grunn til at de sitter i hjemmekarantene», skriver hun i innlegget.

Innlegget har skapt enormt engasjement og er blant de mest delte på sosiale medier i Norge det siste døgnet.

Hun får støtte av Siri Fransson, som har den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Hun er svært bekymret over at hun kan ende opp med å møte folk i karantene.

– Jeg blir sint og skuffet. Dei burde sette pris på at de ikke selv er i risikogruppen og at de kun skal være inne i fjorden dager. Vi andre har både redsel og er isolert på ubestemt tid. At folk ikke tar det alvorlig blir en ekstra belastning, sier Fransson.

Fransson, som også er SV-politiker, har også delt sin bekymring på sosiale medier.

Eg er ein av dei personane som er i risikogruppa og kan døy av korona-smitte. Dette er ei vanskeleg tid for oss. Sjølv... Publisert av Siri Fransson Onsdag 4. mars 2020

Island har en klar oppfordring til folk som kan ha fått korona-viruset.

– Vær så snill, av hensyn til oss andre som kan bli alvorlig syk, hold dere hjemme. Dette burde være en solidaritetsaksjon for å hindre en stor smittespredning i Norge, sier hun til NRK.

REDD FOR Å DØ: – Jeg er redd jeg skal bli så syk at jeg kan dø om jeg blir smittet, sier Siri Fransson, som har en alvorlig muskelsykdom. Foto: NRK Hordaland / NRK

– De har fått veldig klare instruksjoner

Medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen, er enig med Island i at det er problematisk at korona-karantene brytes.

– Hvis de beveger seg på arenaer hvor de har tett kontakt med andre mennesker, innebærer det en mulig smitterisiko. Så det er helt klart uheldig at de ikke følger anvisningene om hva karantene innebærer.

– Jeg håper det ikke gjelder så mange og jeg er usikker på om de har klart å misforstå instruksjonene eller om de kan ha gitt blaffen, legger Hansen til.

– Har de fått klare nok instruksjoner før de har blitt satt i karantene?

– De har fått veldig klare instruksjoner, både muntlig og skriftlig.