SISTE: Flesland opnar opp att. Det stadfestar operativ sjef Øystein Skaar ved lufthamna til NRK.

– Trafikken vil koma i gang att så snart det er råd, seier Skaar.

Han ber reisande vera budd på forseinkingar, men har ikkje oversikt over kor langt tid det kan vera snakk om.

– Kor mykje forseinking det blir avhenger av korleis flyselskapa løyser dette. Men når ein har ein stopp, får det vanlegvis følgjekonsekvensar utover dagen, seier Skaar.

Mange avgangar frå Flesland er utsett og kansellert onsdag morgon. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Sikker droneobservasjon ved Førde lufthamn

Klokka 04.45 i natt fekk politiet melding om ein mogeleg observasjon av ei drone i området rundt Haakonsvern orlogsstasjon. Det skriv operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tore-Andrè Brakstad, i ei pressemelding 08.17.

Flesland og Forsvaret vart varsla om observasjonane.

– Dei gjorde og obeservasjonar som støtta opp under desse observasjonane, skriv Brakstad i pressemeldinga.

06.10 fekk politiet og melding om ein mogeleg observasjon av ei drone ved Førde lufthamn Bringeland.

Lufthamnsjef Kjell Otto Gjesdal stadfestar til NRK at det var ei drone som vart observert ved flyplassen, ikkje eit vêrfenomen.

Ved Førde lufthamn Bringeland er det stadfesta at det var ei drone som vart observert i dag. Foto: Roy Raasholm Fauske / NRK

Politiet har jobba med å verifisera om observasjonane har vore droner, eller om det kan ha andre forklaringar.

– Politiet er og i dialog med Meteorologisk institutt for å undersøkja om dette kan vera vêrfenomen, skriv Brakstad.

Flesland var stengd

– Me har førebels stengt luftrommet, fram til me etter ei totalvurdering vurderer at det er trygt å setja i gang lufttrafikken att, sa Øystein Skaar, operativ sjef på Flesland, klokka 06.45.

Flesland stengde like etter 06.30.

– Det er klare indikasjonar på at det har vore droner ja, sa Skaar til NRK.

Observasjonar av droner i natt stengde Bergen lufthamn Flesland i vel to og ein halv time onsdag morgon. Foto: Marit Hommedal / NTB

Forbodssone fem kilometer rundt lufthamner

Det er ikkje lov å flyga nærare enn fem kilometer frå lufthamner med dronar/RPAS eller modellfly.

Flyging innafor denne radiusen må avtalast med den lokale trafikktenesteeinga.

Dette skjermdumpet viser fem-kliometersona der det er forbode å flyga drone rundt Flesland. Kontrollsona rundt Flesland i tillegg er markert med stipla blå linje. Illustrasjon: Skjermdump / Avinor

Johnny Søreide skulle eigentleg floge til Stavanger klokka 7 for å delta i møter, men sit 07.50 i eit av flya som er utsett på Flesland. Han seier dei ikkje har fått informasjon om når lufthamna kan opna att.

– Det går rundt eit kvarter mellom kvar gong me høyrer noko. Me får berre venta, seier Søreide.

Ombord var stemninga roleg.

– Dei har sløkt lyset, me har fått kaffi og alt er bra, seier Søreide.