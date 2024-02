Én person døde i helikopterstyrten ved Sotra

En person er omkommet etter helikopterstyrten utenfor Sotra.

De pårørende er varslet.

Én person er lettere skadet. De fire siste har ulik skadegrad.

Det var klokken 19.41 onsdag kveld at et helikopter styrtet vest for Sotra. Politiet fikk melding om styrten en halvtime senere.

Seks personer ble hentet opp av vannet av redningshelikopter og fløyet til Haukeland universitetssykehus.

De begynte så å heise opp personene 20.30. Dermed hadde de vært i sjøen i opptil 50 minutt, sier HRS-redningsleder Ståle Jamtli til NRK.