E39 i Førde opna att etter uhell

E39 Brulandsvegen i Førde har opna att etter at ein MC og ein bil krasja. Trafikken går no som normalt, melder Vest politidistrikt. Uhellet skjedde i samband med at køen stoppa opp og MC- en greidde ikkje å stoppe i tide for bilen framfor seg. Det var låg hastigheit og ingen blei skadde. Det blir ikkje oppretta sak.