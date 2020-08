E16: Vogntog lastet med flytebrygger gjorde skade i flere tunneler

Det ble meldt om lange køer på strekningen mellom Trengereid og Dale på E16 etter at et vogntog gjorde skade i flere tunneler tirsdag kveld.

– Vegvesenet jobber med å sjekke, sikre og utbedre skadene i tunnelene, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NRK.

Det var en privatperson som fikk stanset vogntoget, da sjåføren av vogntoget kjørte videre uten å stoppe.

Siste: Klokken 21.37 melder politiet via Vegtrafikksentralen at alle tunnelene er åpnet for trafikk igjen.

Omkjøring via Hardanger

Tunnelene som ble berørt var blant andre Langhelle, Stavenes, Trengereidtunnelen og Lågaskartunnelen.

Ifølge politiet var vogntoget lastet med flytebrygger.

– Disse ble lastet på Trengreid og skulle østover, sier operasjonslederen.

Hellesund sier politiet vil snakke nærmere med føreren av vogntoget for å få klarhet i hvorfor han ikke stoppet.

– Det er en veldig kjedelig sak, særlig på denne vegstrekningen, sier Hellesund.

Vogntoget skal også ha skadet flere lysarmaturer og kabler hang ned fra taket.

TRAFF TAKET: Vogntoget traff taket i minst tre tunneler på E16 mellom Bergen og Voss.

Kun jobbing i én tunnel

Trafikkoperatør John Andras Omdal i Vegtrafikksentralen opplyste til NRK i 20-tiden at det kun foregikk utbedring i Lågaskartunnelen.

– De andre tunnelene var OK etter nærmere ettersyn, sier Omdal.