Dina (17) er allereie treft – snart kjem andre pollenbølge

«Atsjooo!»

Eit like sikkert vårteikn som at det blir lysare om morgonen, er at du høyrer eit nys gjennom skulekorridoren.

Pollensesongen er i gong.

Det har Dina Søgnen frå Gaular i Sunnfjord fått kjenne på.

– Det verste er når det klør i auga, seier 17-åringen som går på Dale vidaregåande skule.

Ho er ein av dei i Vestland og Møre og Romsdal som først får kjenne på irriterte auge og rennande nase.

Her er nemleg pollensesongen for tresortane or og hassel alt i gong.

– Pollensesongen startar først på vestlandet i midten av februar. Det har den gjort i år også, seier pollenanalytikar Hallvard Ramfjord.

I Ørsta og Førde vart det registrert pollen frå or og hassel allereie 20. februar, ifølge Hallvard Ramfjord ved Noregs Astma- og Allergiforbund. Foto: Morten Waagø / Morten Waagø

Andre pollenbølge

Ein million nordmenn har pollenallergi, ifølge Noregs Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Dei bør gjere som Dina og starte medisineringa før andre pollenbølge kjem i slutten av april.

Pollensesongen for bjørk og salix startar mellom 25. og 29. april.

– Det er viktig å ta medisinar to til tre veker i forkant for å få best mogleg effekt, seier Ramfjord.

Fakta om pollenallergi Ekspandér faktaboks Meir enn 40 prosent av befolkninga får allergiske reaksjonar ein eller fleire gonger i livet. For dei fleste dreier det seg om milde symptom. Meir alvorlege allergiplager er det for 10 - 20 prosent.

Symptoma varierer alt etter årsaka til reaksjonen og kva for del av kroppen som er involvert.

Pollenallergi gir i første rekkje plager frå nese og auge, men det kan også vere symptom som hovudpine, eller at du er slapp, trøtt og har nedsett konsentrasjonsevne.

Mange pollenallergikarar kan oppleve at dei får ubehag i munn og svelg når dei et rå frukt og grønnsaker, særleg i pollensesongen. Årsaka er at dei allergiframkallande stoffa i pollen liknar på protein i maten.

Det kan vere mogleg å førebygge allergi viss barnet får brystmjølk dei første fire til seks månadene. Gravide bør ikkje røyke, og barn må ikkje bli utsatt for tobakksrøyk. Og du bør tilstrebe eit best mogleg inneklima.

Pollentypen med størst betydning ved allergi kjem frå tresortane or, hassel og bjørk. I tillegg har vi pollen frå Salix (pil, selje og vier) og pollen frå burot og grasartar. Muggsoppsporer kan også gje liknande plager.

Nærare 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaga at det går utover livskvaliteten. Då er det viktig å få stilt rett og tidleg diagnose.

Ubehandla pollenallergi kan lettare utvikle seg til astma. Kjelde: Astma- og Allergiforbundet

På apoteka har dei første kundane byrja å kome for å hente medisin mot pollenallergi.

– Nokon har kome tidleg for å hente medisin, men ikkje alle er like flinke, seier Timea Juraszik ved Vitus apotek i Førde.

Det tar seg opp med kundar som hentar medisinar i mars, fortel apotekar Timea Juraszik. Foto: ARNE STUBHAUG / NRK

Pollenvennleg ferie

Det er meir enn medisinar som kan gjere kvardagen lettare for dei med pollenallergi.

Ein kan sjekke NAAF sitt pollenvarsel, og skal ein til utlandet kan ein sjekke kor mykje pollen det er i landet du skal besøke gjennom Europakartet.

Ti råd til deg med pollenallergi Ekspandér faktaboks Ti råd til deg med pollenallergi 1. Ta medisin slik legen har bestemt. Start i tide før symptoma blir for sterke. Medisinane skal takast regelmessig og førebyggande, sjølv om du på enkelte dagar har få eller ingen plager. 2. Ta omsyn til eigen allmenntilstand, særleg ved fysiske påkjenningar. Ver forsiktig med hard trening ute når spreiinga er på sitt sterkaste. Ver obs på moglege kryssreaksjonar frå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptoma. 3. Vask ansikt og hender når du har vore ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Det hjelp å dekke til håret og å bruke solbriller ute. 4. Ekstra reingjering kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklar som har samla og festa seg på overflater og i tekstilar. Pollen festar seg lett til støv og blir virvla opp. 5. Unngå lufting med vindauge/dører, når pollenutsleppet er størst, frå morgon til ut på ettermiddagen. På dagar med fint og varmt ver vil det også vere mykje pollen på kvelden. Luft seint på kvelden eller natta til tidleg på morgonen, men med måte – det slepp alltid pollen inn. Tørk klede inne. 6. Skift filter i ventilasjonssystem før og etter pollensesongen. Hald dører, soltak og vindauge i bilen lukka, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen. 7. Pollen festar seg i pelsen på kjeledyr. Dusj eller børsting hjelper (utandørs). 8. Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgivar m.fl. om sjukdommen slik at dei forstår, kan ta omsyn og tilrettelegge. Studentar kan søke om forlenga eksamenstid. 9. Ta ferie fra pollenspreiinga/pollenplagene – høgt til fjells, langs kysten, eller i utlandet der kor spreiinga kan vere mindre. 10. Pollenmaske som dekker nase og munn minskar innanding av pollen. Pollennett kan plasserast over vindauger og dører. Det kan gjere at det kjem inn mindre pollen i bustaden. Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

Men er pollensesongen godt i gong der du er har Dina frå Fjaler nokre gode tips for å minimere skadane.

– Då er eg litt meir innandørs og skyl auga godt. Det pleier å funke for meg, seier 17-åringen.