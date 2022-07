Natt til søndag og store deler av formiddagen har det vært enorme mengder med regn i Kvinnherad kommune.

Flere hus ble isolert på grunn av grus som ble vasket vekk av regnbyger. Det skal ha skjedd da en elv gikk over sine bredder.

Brann og redning i kommunen ble på få timer sendt ut på tre oppdrag.

Hagen skyld bort

En av de som har opplevd at huset har vært skadet på grunn av regnet er huseier Kenneth Fjelland.

– Det er veldig fortvilende, selv om jeg er forsikret. Men det er ikke det som teller. Jeg har jobbet med eiendommen i mange år, så blir hagen bare skylt bort på noen timer, sier Fjelland.

Brannvesenet har fått flere meldinger om oversvømmelse i kjeller. Foto: Thomas Hallquist

Eiendommen til Fjelland ble oversvømt rundt klokken åtte i dag. Vannet rant over da et rør som skulle lede vannet under en kommunal vei, flommet over.

Mange oppdrag

Thomas Hallquist fra Kvinnherad brann og redning, forventer at det kommer flere meldinger utover dagen.

– Til nå har vi fått meldinger om fire hendelser. Man skal ikke se bort ifra at det kommer mer etter hvert som folk oppdager hva slags skader som har kommet, sier Hallquist.

Store byger har vasket vekk grus rundt hus i stikkveier. Foto: Thomas Hallquist

– Jeg har ikke en total oversikt men jeg vet at det er noen stikkveier langs Bringedalsveien, der veien rett og slett er vasket vekk.

– Det er snakk om 10–12 hus som har problemer med å komme seg til hovedveien, forteller han.

Flomvarsel

I starten av uken oppgraderte NVE flomvarselet til rødt nivå for elver og bekker i Vestland.

I dag tidlig ble det sendt ut gult farevarsel for styrtregn i området. De advarte mot overvann i tettbygde strøk, med fare for stengte veier ved elver og bekkeløp.

Grus rundt grunnmuren ble vasket vekk av regnet. Foto: Thomas Hallquist

– Det vil nok fortsette med bygger og vil gradvis avta i intensitet. Jeg ser for meg at det ikke blir over kriterier over 15 millimeter i timen, sier Sier Magnus Haukeland, meteorolog i Meteorologisk institutt.

Har gitt beskjed

I Kvinnherad har Kenneth Helland vært i dialog med kommunen i flere år om å få gjort noe med faren som kan oppstå for huset hans når vannet renner over.

– Og dette har jeg vært plaget av før, og jeg har gitt kommunen beskjed om at de må finne en annen måte å lede bort vannet på. Da hadde jeg vært kvitt problemet, men det har ikke blitt gjort.

Nå skal det komme en ny gang- og sykkelvei, så da skal det kunne ordne seg.

Men for Fjelland er skaden skjedd for denne gangen. Eiendommen hans ligger i en bratte, og vannet som var der er allerede blitt trukket ned mot fjorden.