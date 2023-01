De to skadde omkom etter boligbrannen i Bergen

Mannen ble erklært død onsdag kveld. Torsdag kveld mistet også kvinnen livet, skriver politiet i en pressemelding.

Hun ble erklært død på Haukeland Universitetssykehus torsdag kveld klokken 18.47.

Pårørende til vedkommende er varslet.

Mannen og kvinnen i 30-årene ble funnet bevisstløse og sendt til sykehus etter en kjellerbrann i en boligblokk på Møhlenpris i Bergen onsdag kveld.

Etter det politiet erfarer har verken kvinnen eller mannen bostedsadresse på stedet.

Ingen andre personer skal være meldt skadet.

ARBEIDER PÅ STEDET: Brannvesen og politi arbeider på stedet, opplyser politiets innsatsleder Rune Vedeler. Foto: NRK VESTLAND

Hele boligblokken evakuert

Brannvesenet rykket ut til boligblokken etter meldinger om røykutvikling like før klokken 21.30, onsdag kveld.

Røykdykkere ble sendt inn i kjellerleiligheten og fikk slått brannen ned.

Klokken 22.27 ble det meldt kontroll på brannen. Den ble meldt slukket 22.45.

Hele boligblokken på fem etasjer og med 12 leiligheter ble evakuert som følge av hendelsen.

MØHLENPRIS: Brannen oppsto i en boligblogg på Møhlenpris i Bergen sentrum. Foto: Anette Berentsen

Måtte overnatte på hotell

På anmodning fra politiet skaffet Bergen kommune en buss der de evakuerte kunne varme seg mens politi og brannvesen undersøkte boligblokken.

– Den kan også frakte dem til beredskapshotell dersom politiet mener om det er nødvendig, opplyste informasjonsrådgiver Ola Henning Molsnes, i Bergen kommune i 23.50-tiden.

Det er ikke andre skader i bygget enn i kjelleren.

– Elektriske tilkoblinger er skadd på en slik måte at strømmen måtte bli tatt av bygget. Det har ført til at elleve personer og en hund måtte få opphold på et hotell for natten, sier Johannessen.

Brannårsak er ikke avklart.

Åstedet er sperret av og videre undersøkelser vil bli foretatt i løpet av torsdagen.