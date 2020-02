Då mora skulle gravleggjast var det ikkje hol i bakken – så forsvann kista

Sist måndag skulle Roy Tennebø og familien gravleggje mora, Ranveig I. Tennebø.

– Vi blei mildt sagt slått ut etter heile opplegget, seier han til NRK.

Gravferda skulle vere på ein måndag då prestane i Måløy har fri, og familien ordna sjølv med gravferd hos Frelsesarmeen der mora hadde vore aktiv.

I tillegg kontakta dei Gravferdshjelpa Nordfjord AS. Der kom dei i kontakt med Tore Lund, gravferdsagenten som skulle ordne med gravstad og andre praktiske ting.

MOR: Ranveig I. Tennebø var soldat i Frelsesarmeen i 71 år. Ho blei 95 år gamal. Foto: Privat

Kaketrøbbel

Måndagen starta med at kaka dei hadde bestilt til gravferda hadde gått i gløymeboka.

– For 14 dagar sidan hadde vi bestilt ei stor kake frå den lokale butikken her. Då vi kom dit, var der ingen kake, fortel Tennebø.

Butikken heiv seg rundt for å ordne med ny kake. Då dei endeleg fekk tak i ein erstatning, var den ikkje heilt som venta.

– Den kaka dei fekk tak i var ei stor kake som nokon andre ikkje ønskte den dagen, og på den kaka stod det «Gratulerer med 50-års dagen».

Den noko upassande helsinga blei skrapa vekk, og dei kunne servere kaka i minnestunda. Tennebø trudde då at det ikkje kunne gå meir gale den dagen.

KAKE: Dette er kaka etter at bursdagshelsinga blei skrapa vekk. Foto: Privat

Grava mangla

Men så feil skulle han ta.

Då Tennebø og resten av gravfølgjet reiste ut til Holvik for å gravleggje mora, skjedde noko utenkeleg.

– Vi stod der som nokre spørsmålsteikn. Der var ikkje noko hol å senke kista ned i.

Grava var rett og slett ikkje graven opp.

Det blei mykje diskusjon med gravferdsagenten om kven som skulle ordne med bestilling av ei grav.

Tennebø er ikkje i tvil om at det ansvaret låg på gravferdsbyrået.

Gravfølgjet reiste tilbake til der minnestunda skulle haldast, medan Lund ringde etter nokon som kunne grave.

Kista forsvann

Dei næraste måtte returnere frå gravplassen og byrja med minnestunda klokka eitt på dagen. Men då minnestunda nærma seg slutten, oppdaga Tennebø og familien at gravferdsagenten hadde rydda ut av lokalet og teke med seg pynt og reist.

Bilen som agenten hadde reist med, var gravferdsbilen med kista i. Ikkje før fleire timar seinare høyrde dei frå Lund.

Kista med den avdøde mora var sporlaust vekke for dei etterlatne.

– Mellom klokka tre på ettermiddagen og halv åtte på kvelden visste vi ikkje kvar kista var.

Den sørgande sonen har inga aning om kor hans avdøde mor var i denne perioden.

Fekk tak i gravar på kveldstid

Då klokka bikka halv åtte på kvelden, ringde agenten og fortalde at han hadde fått tak i ein gravar og at grava ville vere klar innan ein halvtime.

Tennebø fekk med seg nokre familiemedlemmar som kunne bli med han ut att til gravplassen i Holvik og hjelpe til med å senke kista i jorda.

– Klokka 20.10 på kvelden fekk vi til slutt mor mi i grava.

Kvifor grava ikkje var klar då gravfølgjet kom til gravstaden, ønsker ikkje gravferdsagent Tore Lund å kommentere til NRK.

Men Lund fortel at han reiste med bilen som kista var i fordi han ikkje visste om grava ville bli klar den kvelden.

Han seier vidare at han ikkje var i kontakt med Roy Tennebø om dette, men at han varsla andre familiemedlemmar om at han reiste og kvar han skulle. Då han fekk vite at grava ville bli klar, kontakta han Tennebø med ein gong.

– Det er jo litt krise

André Stangeland er major i Frelsesarmeen, og det var han som stod for seremonien inne i lokalet.

Sjølv om gravferder ikkje er det majoren har gjort mest av, har han likevel aldri høyrt om liknande tidlegare.

– Eg har ikkje opplevd dette nokon gong før, og takk og lov for det.

Han fortel at Tennebø prøvde å ta det heile med ei litt spøkefull tone, men Stangeland kunne sjå fortvilinga i uttrykket hans.

– Det er jo litt krise når ein reiser ut for å senke kista i jorda og så er det ikkje klart.

Hendinga har sett spor i Roy Tennebø.

Han fortel at han ikkje har vore i kontakt med Tore Lund eller andre etter gravferdsdagen. Han håper no at ingen andre skal oppleve det same.

– Eg synest ikkje at dette var noko greitt. Eg håper ikkje at andre må oppleve det same.