Bussjåføren (57) som var involvert i ulukka i Steinsvikvegen i Bergen 16. juni, er død. Mannen var tilsett i Tide.

– Me mottok beskjeden om dette med stor sorg i dag føremiddag. Dette er ein ufatteleg trist og meiningslaus tragedie. Ord blir fattige.

Det seier kommunikasjonsdirektør i Tide, Marianne Frønsdal.

Ho seier at dei er sterkt prega av ulukka. Hjå Tide i Bergen flaggar dei i dag for halv stong. Dei samlar også inn meldingar til ein kondolanseprotokoll.

– Me har mista ein kjær og dyktig kollega. Han var flink i jobben sin, positiv og vennleg. Dette er ein tung dag. Våre varmaste tankar går til dei pårørande. Me ber om å få lov til å støtta både pårørande og kollegaar i den sorga dei står i no, seier Frønsdal.

Har kravd to liv

Tirsdag morgon rett før klokka 7, kolliderte ein buss og ein personbil i Steinsvikvegen på Sørås i Bergen. Kollisjonen var særs kraftig, og båe køyretøya fekk store skadar.

I går vart det bekrefta at føraren av personbilen, 19 år gamle Tobias Bøe Foss, omkom etter ulukka. Han var saman med ein annan jamnaldrande mann i bilen. Passasjeren er innlagt på Haukeland universitetssjukehus med alvorlege skadar.

Den no omkomne bussjåføren var åleine i bussen. Politiet ynskjer ikkje å kommentera kva skadar mannen hadde.

Jobbar med å oppklara saka

Politiet jobbar med å oppklara saka. Havarikommisjonen var også på staden etter ulukka hende.

– Seinare i dag skal me avgjera kva me må gjera vidare. Me veit relativt godt kva som skjedde før ulukka, men me har nok ein del arbeid med å kartleggja kva som hende i kollisjonsaugneblinken, seier Torgils Lutro, politistasjonssjef for Bergen sør.

Han opplyser også at bussen filma augneblinkane før ulukka.

– Me har videoen. Den må me gå gjennom skikkeleg, seier Lutro.