BT: Forsøkte å avskjære flyet før det styrtet

Sent på ettermiddagen søndag 5. juni, kort tid før ulykken, fløy flyet med savnede Lars og Filip Haukeland inn i det kontrollerte luftrommet til Schiphol uten klarering, melder BT.

Politihelikopteret prøvde å avskjære flyet uten å lykkes. Tårnet på Schiphol skal ikke ha fått kontakt med flyet.

Far og sønn ble meldt savnet etter at småflyet deres styrtet 1. pinsedag.

Flyet tok av fra Bergen søndag formiddag og skal ha mellomlandet i Tyskland på vei til Frankrike.

Det var dårlig vær den dagen ulykken skjedde. Etter en omfattende leteaksjon ble det funnet en flyvinge og redningsvester.

Mandag 13. juni ble det gjort nye søk på de omkomne som på det tidspunktet hadde vært savnet i en uke.

– Vi gjør alt vi kan for å finne personene og flyvraket, sa Therese Ariaans, talsperson i det nasjonale nederlandske politiet til NRK etter ulykken.

PÅ VEI TIL FRANKRIKE: Flyet styrtet i Nederland, på vei fra Bergen via Tyskland til Frankrike.

Prøvde å avskjære flyet

Ifølge BT kalte flytårnet på Schiphol opp politihelikopter klokken 17.45. Helikopteret fikk da beskjed om å avskjæret «målet». Da fant flyet seg mellom Amsterdam og Rotterdam.

Flyet skal ha hatt høy hastighet, og helikopteret klarte derfor ikke å ta igjen flyet.

Etter cirka ti minutter i luften avbrøt de operasjonen, og politihelikopteret snudde. Helikopteret hadde aldri visuell kontakt med flyet, bekrefter nederlandsk politi.

Det er heller ingen grunn til å tro at Haukeland visste at det var sendt opp et politihelikopter for å avskjære ham, opplyser politiet.

Ikke nye funn

Ifølge BA er det ikke meldt noe om nye funn. Det er så langt funnet deler av to flyseter, mindre deler av et lite fly, et pass, en redningsvest, klær, et pass og toalettsaker.

Trafikkert luftrom

Luftrommet rundt Schiphol er det fjerde mest trafikkerte luftrommet i Europa. Det har i snitt over 1200 flyginger hvert døgn, ifølge BT.

For å kunne bevege seg inn i det kontrollerte luftrommet må en ha klarering. Flyet med de savnede om bord kom inn i den nordlige delen av luftrommet i tidsrommet før klokken 17.45.