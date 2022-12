Brøt loven da papirløs flyktning ikke fikk krefthjelp

Fylkeslegen i Vestland slår fast at sykehusene Haukeland og Haradsplass brøt loven da en kreftsyk og papirløs flyktning ble nektet helsehjelp, melder BT. Mannen er nå død. Mannen fikk time på Haukeland, men den ble strøket da det ble klart at han ikke kunne betale for seg.