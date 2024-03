Brann-spiss avslutter fotballkarrieren etter Branns mesterligaexit

Larissa Crummer (28) har bestemt seg for å legge opp som fotballspiller. Nyheten slapp hun etter Branns mesterligatap for Barcelona.

Det var før torsdagens kamp kjent at Crummer ville forlate Brann når mesterligaeventyret tok slutt. I intervjuet med Bergens Tidende etter tapet i Barcelona, fortalte hun at hun skal legge all fotball til side.

– Det er faktisk min siste kamp noensinne. Jeg har faktisk bestemt meg for å legge opp, sa hun, ifølge TV 2.

Både BT og Bergensavisen har tidligere i vinter skrevet om Crummers situasjon. Australieren skrev under for klubben for ett år siden.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si. Men jeg savner familien min. Når jeg våkner, så går de til sengs. Jeg får lite tid til å snakke med dem. Ungene er små, og jeg føler at jeg går glipp av mye. For meg handler det om å fullføre det jeg kan med Brann, så vil jeg tilbake (til Australia), sa Crummer til BA i januar.

