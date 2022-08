Brann om bord i produksjonsskip på Stord slukket

Det har vært brann i produksjonsskipet «Johan Castberg» som ligger til kai ved Aker Solutions på Stord.

– Brannen er nå slukket, og brannvesenet er på stedet for å sørge for at det ikke blusser opp igjen, forteller Svein Nesse hos 110 sentralen Sør-Vest.

Mannskapet er opplyst til å være 187 personer, og alle om bord skal være evakuert og gjort rede for.

– Det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder hos Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen.

Det skal ikke ha vært fare for spredning.

– Brannen har startet litt i de øvre dekkene, og det ble en del røyk ut av det. Sammen med industrivernet ble brannen slått ned ganske raskt, forteller politiets innsatsleder, Fritz Arne Lilleskog.

Brannen i seg selv skal ikke ha vært så stor, men det førte til kraftig røykutvikling om bord. Foto: Olav Røli / NRK

Stort skadepotensial

Skipet er et produksjonsskip som typisk er lastet med prosessutstyr, og ligger til kai grunnet arbeid på et skrog.

Innsatsleder Lilleskog forteller at skadepotensialet til brannen gjorde at de rykket ut med store mannskaper.

– Det ser ut til at det er minimale skader, og vi etterforsker nå hva som er årsaken til brannen. Brannen i seg selv virket ikke så stor, sier han.

Ifølge pressekontakt hos Aker Solutions, Odd Naustdal, er omfanget av skadene ukjent.

– Vi jobber nå med å få oversikt over situasjonen.