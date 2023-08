Brad Pitt på besøk i Nordfjord etter cruise-stopp

Den daglige lederen på Sagastad bekrefter at den amerikanske filmstjernen har vært på besøk i kunnskapssenteret om Vikingtida, der han blant annet har fått tatt en titt på Myklebustskipet, et av verdens største vikingskip.

– For oss er alle gjester like viktige, så jeg har ikke lyst til å si noe mer enn det, sier hun til NRK.

Cruisepassasjer

Etter det NRK får opplyst, har Pitt vært blant passasjerene på cruiseskipet The World, som ankom Nordfjordeid på torsdag.

– Jeg kan bekrefte at han har vært på land, men videre kan vi ikke kommentere gjestene våre. Det har vært populært i sommer både nasjonalt og internasjonalt, uansett hvem den besøkende er, sier Jacob Jansen Bredesen, som er teknologisjef på Sagastad.

– Tatt helt av

Diskusjonen har rast på Facebook blant lokalbefolkningen, etter at Pitt skal ha blitt sett i Nordfjordeid. Da en sambygding skrev at det sikkert bare var tull, svarte Aarskog at vikingskip er spennende for alle typer mennesker.

– Det har tatt helt av. Folk er altfor opptatt av kjendiser, sier Aarskog.

Det er 165 privateide leiligheter om bord i The World. I tillegg er det både golfbane, svømmebasseng, spa, tennisbane, løpebane, danseskole, et kasino og et legekontor på skipet.