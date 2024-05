Lørdag rykket nødetatene ut til melding om brann på Rong skole i Øygarden.

Brannvesenet var på plass fem minutter etter at de fikk melding om brannen.

Der ble de møtt av åpne flammer som strakte seg opp mot taket.

– Skadeomfanget er stort, men uten den raske responsen hadde det gått langt verre, sier brannvesenet vaktkommandør, Håkon Myking.

Brannvesenet fikk melding om brannen kl. 14.30 og var på plass fem minutter senere. Foto: Ole Martion Dåvøy Skår / Vestnytt

– Store skader

For rask respons til tross; søndag er det klart at store deler av Rong skole ikke kan benyttes.

– I skolens hovedbygg er det store røyk-, brann- og vannskader, sier Christian Alsaker til NRK.

Det jobbes nå med å tørke opp vann fra skolebygget. Foto: Øygarden kommune

Han er leder for eiendomsforvaltning i Øygarden kommune og har selv sett skadene.

– Verst rammet er inngangsparti, foajeen, bibliotek, skolekjøkken og klasserom, mens administrasjonsdelen og sløydsalen kom bedre fra brannen, forteller Alsaker.

Deler av taket på hovedbygget viser store skader.

Ble pusset opp for 50 millioner

Vannskadene er mest bekymringsfulle nå.

– Brannen har spredt seg fra kledningen til tak og kaldloft over klasserommene. Sprinkleranlegget har da blitt løst ut i hele hovedbygget, noe som har gitt massive vannskader, sier Alsaker.

Han forteller at det er nettopp skolens hovedbygg, som ble pusset opp for 50 millioner kroner i 2019.

– Det er trist. Vi vet ikke hvor mye det vil koste å reparere skolen, men vi er forsikret, sier Alsaker.

Her skulle elevene samles igjen for skole mandag. Det kan de ikke. Foto: Øygarden kommune

– Veldig tragisk

De to frittstående byggene på skoleplassen ble ikke rammet av brannen. De huser SFO og en gymsal.

Rektor Ingunn Bente Lie har likevel fått betydelig hodebry av brannen, som allerede har satt preg på nattesøvnen.

– Det hele er veldig tragisk, og ikke noen kjekk situasjon å være i. Vi som hadde så ny og fin skole, sier Lie.

Sprinkleranlegget har satt sitt spor i klasserom. Foto: Øygarden kommune

Hun forteller at hun sammen med resten av personalet nå arbeider på spreng med å finne alternativ til de 200 elevene for resten av skoleåret.

– Mandag må 5.-7.-klassingene ta seg fri. 1.-4.-klassingene har vi et opplegg for i SFO-bygget, sier Lie.

Politiet leter etter fire barn

Ifølge brannvesenet startet trolig brannen i et søppelspann i inngangspartiet til skolen, og spredte seg derfra.

Vaktkommandør i politiet, Helge Blindheim, har fortalt NRK at et vitne så fire barn løpe fra stedet like før brannen ble oppdaget.

Politiet ønsker nå hjelp til å komme i kontakt med de fire barna. Samtidig understreker politiet at etterforskningen er i en innledende fase og at mulig årsakssammenheng er for tidlig å si noe om.

Nødetatene rykket ut med store styrker. Det ble ikke meldt om personskader. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Rektor Lie vil ikke kommentere politiets arbeidsspor.

– Rykter kan vi ikke stoppe, men jeg vet ingenting. Det er politiet sin oppgave å finne ut hvorfor brannen starter, sier Lie og konstaterer:

– Det kommer jeg til å formidle til personalet også. Vårt fokus skal være på skoledriften og på å ivareta elevene våre best mulig.