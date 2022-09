Båtvelt i Bergen – personer få livreddende helsehjelp

SISTE: Personene som var om bord i båten får livreddende medisinsk helsehjelp, opplyser Torgeir Espedal, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola.

Nødetatene rykket ut etter en melding om en båtulykke på byfjorden mellom Bontelabo og Nordnespynten. Båten skal ha veltet og det skal være folk i sjøen, meldte politiet.

Båten er nå gjennomsøkt av dykkere. Det skal ha vert tre personer om bord, to voksne og et barn. Alle er gjort rede for, og ingen er savnet.

De involverte blir behandlet av helse. Politiet sier de ser på ulykken som alvorlig.

Politiet skal ha fått opplysninger fra flere vitner om at båten holdt høy fart før den gikk rundt ved innløpet til Vågen.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 17.16