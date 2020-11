Barn død på Haukeland av koronarelatert sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykehuset melder om dødsfallet på Twitter.

Barnet hadde en alvorlig bakenforliggende diagnose, melder sykehuset.

På grunn av hensyn til personvern og etter familiens ønske vil sykehuset ikke kommentere saken ytterligere.

Administererende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, vil ikke kommentere saken ytterligere overfor NRK.

Tidligere onsdag meldte Folkehelseinstituttet at Norge nå har passert 300 dødsfall relatert til koronaviruset. Dødsfallet er det femte på Haukeland universitetssjukehus.

Ifølge FHI er dette det første koronarelaterte dødsfallet i Norge blant personer under 20 år.

– Fryktelig trist

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier til NRK at han sender tanker til de pårørende.

– Jeg synes det er fryktelig trist. Mine tanker går til de pårørende som har mistet et barn i denne situsajonen. Det er umulig for meg å sette meg inn i hvor vanskelig det må være, sier Høie.

Videre legger han til at det er svært sjelden at barn og unge, også i risikogrupper, blir alvorlig syke og dør som følge av koronaviruset.

– Men det kan skje, og dessverre har det nå også skjedd i Norge, sier Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykker også sin medfølelse med familien og de pårørende.

– Det er en stor belastning. Dessverre er det slik at noen barn også rammes hardt av koronaviruset. De som har en alvorlig sykdom i tilegg til covid-19 som står i fare for å bli alvorlig syk. Det har også vært tilfelle i denne situasjonen, sier han til NRK.

– Hva gjør dette med hvordan vi ser på faren for smitte blant barn?

– Det viser at det kan medføre et alvor også i barnegruppene. Det er viktig at vi også tar det alvorlig, selv om viruset heldigvis ser ut til å være en ganske ufarlig sykdom for de fleste barn, sier han.

Fylkeslege i Vestland, Helga Arianson, sier at hun ikke vet mer om saken og ikke vil foreta seg noe nå.

– Vi må vite mer før vi tar stilling til om vi skal spille en rolle i denne saken eller ikke, sier Arianson til NRK.