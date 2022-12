BA: Politiet står fortsatt uten svar etter blodfunn på Landås

Politiet har brukt store ressurser for å oppklare funn av flere blodspor i et hus i Landås i Bergen. De frykter en ukjent fornærmet kan være alvorlig skadet etter hendelsen og sendte inn DNA-prøver av blodet torsdag morgen.

Fredag kveld melder BA at politiet har fått svar på analysen, men at de fremdeles står uten svar. Grunnen til det er at personen ikke er registrert hos politiet og dermed er det fremdeles ukjent hvem blodet tilhører.