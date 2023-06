Auka skogbrannfare i Vestland

Det er aukande skogbrannfare i Vestland. Varsom.no gjekk måndag ut med gult farevarsel for delar av Vestlandet sør for Stadt. Meteorologisk institutt opplyser det er særs tørt i terrenget no. Folk blir oppmoda om å vere forsiktig med open eld. Det er meldt tørt og ingen nedbør i over ei veke framover. Dermed kan varselet etter kvart bli utvida til oransje farevarsel.