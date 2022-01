Apo (10) forsvant på nyttårsaften - funnet etter to uker på fjellet

– Det er helt surrealistisk at vi skal hente Apo nå. Jeg var sikker på at han var død, sier Matilde Rosendal.

– Jeg har håpt, men ikke turt å tro at vi kunne få Apo tilbake, sier faren hennes Bjarne Rosendal.

På en skurrete telefonlinje fra Danmark forteller de om de siste to ukene. Matilde, Bjarne og hennes sønn er i bilen på veg mot båten som lørdag kveld skal frakte de fra Hirtshals i Danmark til Norge.

Søndag formiddag skal de endelig få tilbake familiehunden de ikke turte å tro på at kunne overleve det norske vinterfjellet.

– Etter 14 dager i snøen høyt oppe på fjellet, for en hund som ikke er vant til slikt, så....

Bjarne lar ordene henge litt i luften. Vi spoler tilbake til den siste dagen i 2021.

Rømte fra rakettene

Matilde Rosendal dro sammen med mamma, pappa, sine to barn og en kamerat med hans barn fra Herning på Jylland i Danmark til Geilo for å stå på ski og feire nyttårsaften. Om kvelden, da rakettene smalt, ble hunden til Matilde, Apo, redd, og rømte ut døra når noen skulle ut med søppelet.

– Vi lette og ropte rundt hytta, men fant ikke noe, sier Bjarne. Hjemme i Danmark passer han hunden mye når matmor Matilde er på jobb.

En taxisjåfør så hunden etter vegen, og prøvde å rope den til seg, men lykkes ikke. Da sjåføren senere kjørte tilbake samme veg, var ikke hunden å se.

Familien lette både første nyttårsdag og andre nyttårsdag, men til ingen nytte. De måtte dra tomhendte hjem til Danmark. Men Matilde var bare hjemme noen timer, før hun dro tilbake alene for å fortsette letinge. Men forrige helg måtte hun gi opp letingen for å dra tilbake til Danmark, tomhendt, for andre gang.

Men lørdag fikk hun en telefon fra Kristian Brusletto Kjærholt, som har koordinert leteaksjonen.

– Kristian facetimet meg. Jeg var overbevist om at han skulle fortelle meg at Apo var funnet død. Han spurte meg om jeg var med familien. Ja, sa jeg, og spurte om jeg skulle gå vekk fra dem. Han sa «nei, gå bort til dem», og så viste han meg Apo.

Apo var funnet og etter forholdene i god form. Og nå er den danske familien i bilen på veg mot Geilo.

– De frivillige har vært helt fantastiske, sier Matilde.

– Frysninger nedover ryggen

– Det har vært en enorm gjeng som har bidratt. Det har det ballet på seg, sier Kjærholt.

Rundt 30 frivillige har lett hver dag. Men mange flere har vært involvert i ukene siden Apo forsvant. Totalt har 50 personer deltatt i letingen. Noen har reist fra Bergen og Kongsberg for å bidra.

FORSVANT: Apo ble redd for fyrverkeri og rømte på nyttårsaften. De siste to ukene har mange engasjert seg i redningsaksjonen etter hunden. Foto: Kristian Brusletto Kjærholt

Først søkte de etter Apo med varmesøkende droner. Etter hvert ble det observert spor og hundehår på fjellet, og de har hatt sporhunder i området. På den måten klarte de til slutt å snirkle inn området Apo kunne befinne seg i.

– Lørdag var en av de frivillige på tur i det området. Da han satte seg ned for å spise lunsj, så stod plutselig Apo ti meter unna.

– Da han sendte meg bilde av at hunden var funnet, fikk jeg frysninger langt nedover ryggen. Det er det villeste jeg har vært med på!

Hjem til Danmark

Søndag formiddag kommer Matilde og familien til Geilo. Etter planen skal de ta båten tilbake til Danmark søndag kveld. Dersom de rekker det, for Matilde har veldig mange hun vil takke før hun drar hjem.

– Vi fikk et bilde av hundeførerne klokka 02.22 en natt de var ute for å lete. Dette er mennesker, med familie hjemme, som er ute døgnet rundt for å lete etter hunden vår. Vi er så evig takknemlige for alt de har gjort.