62 personar har fått påvist covid-19 i Bergen det siste døgnet. 36 av dei er nærkontaktar, sju er importsmitte, mens 16 har ukjent smitteveg.

– Vi er bekymra for at smittetala er så høge og følger situasjonen nøye, seier helsebyråd Beate Husa (KrF).

– Vi veit ikkje om vi er i ferd med å nå toppen eller kor dette kjem til å ende, seier fungerande smittevernoverlege, Kjell Haug, til NRK.

Dei fleste som har fått påvist covid-19 denne veka er i 20-30-åra.

– Det er som forventa. Desse to aldersgruppene, 20-29 og 30-39 har same sosiale aktivitet og gjer stort sett dei same tinga, så vi ventar å finne smitte der, seier Haug.

TILTAK: Helsebyråd Beate Husa (KrF) skal fredag i møte med representantar frå utelivsbransjen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Kallar inn til møte med utelivet

Smittevernoverlegen har så langt tilrådd kommunen å vente med å innføre lokale innstrammingar.

Men kommunen set i gong fleire tiltak for å bremse utviklinga og hindre smitte i utelivet, på arrangement og under studiestart.

– Vi har løpande kontakt med FHI og kjem til å ha møte med representantar for utelivsbransjen i dag sidan det har vore ein god del smitte på serveringsstadar. Kommunen vil også auke tilsyna i helgen og oppfordrar til at det blir ført gjestelister ved inngangen, seier helsebyråden.

I augneblinken er det berre éin person som er innlagd på Haukeland universitetssjukehus med korona. Vedkomande er ikkje lagd i respirator.

Totalt 1930 personar testa seg torsdag.