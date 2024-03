Siden 16.50 har et tog på Bergensbanen stått fast i retning Bergen på grunn av lokomotivproblemer. Nå er toget reparert og kan kjøre videre for egen maskin.

– Forsinkelser vil oppstå på dette toget, og også på to andre tog. Men alle togene har eller vil starte opp ganske raskt nå, sier Gunnar Børseth i Bane Nor.

Grunnen til at toget havarerte var at en av to strømmottakere sluttet å fungere.

200 passasjerer satt fast i toget

– Det er mellom 30 og 40 passasjerer som bodde i området som har blitt hentet. Så det er rundt 170 passasjerer som fortsatt sitter i toget, sier pressevakt i Vy Åge Christoffer Lundeby.

På grunn av hvor toget befant seg var det ikke mulig å hente ut passasjerene med buss.

– Det er bakker, jorder og gjerder. Så det er noen få som fikk ordnet det fordi de ble hentet, men det er ikke mulig å få inn busser.