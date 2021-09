13-åringen har stått i vaksinekø i én time: – Ganske kjedelig

– Jeg vil ha vaksine fordi jeg har ikke lyst til å bli alvorlig syk med korona, men det er ganske kjedelig å stå i kø for den er veldig lang, sier Emil Duesund Sanne (13).

Han er én av mange ungdommer som tålmodig venter på vaksine etter det ble åpnet for drop-in for dem mellom 12 og 15 år, denne uken.



Torsdag ettermiddag har han stått i køen i over en time.

LANG KØ: Vaksinekøen strekker seg flere hundre meter, torsdag ettermiddag. Foto: Jenny Duesund

Ikke så langt unna Emil, står jevnaldrende Amina Kamilla og pappa David Martin.



– Det har egentlig vært gøy, jeg har ikke sett så mange mennesker samlet på lenge! Sier 13-åringen.

– Det var en litt uventet lang kø, men det er vel mange i bydelen som vil beskytte barna sine, stemmer pappaen i.

SPISTE MIDDAG I KØEN: Amina Kamilla (13) og pappa David Martin tok like greit med seg middagen i vaksinekøen, torsdag ettermiddag. Foto: Jenny Duesund

Kort tidsrom

Vaksineringen av ungdommene foregår i tidsrommet 14.00 til 18.00 tirsdag til fredag. Ulike bydeler får tilbud ulike dager.

I dag er det ungdommer fra Fana og Ytrebygda som står i køen i Bergen sentrum.

En halv time før Sentralbadet stenger for kvelden, strekker altså køen seg likevel flere hundre meter.

– Frem til klokken 18 gjør vi alt vi kan for å få vaksinert flest mulig ungdommer. Vi bruker tid med barna for å snakke med dem og for å få dem til å føle seg trygge. Derfor tar det lengre tid å vaksinere ungdommer enn andre pasienter, sier enhetsleder for vaksinasjonsstasjonene i Bergen Hossein Tehrani.

Han er glad for at så mange ungdommer ønsker å vaksinere seg.

Etter klokken 18 tar vaksinestasjonene kun inn to og to barn innimellom vanlige timebestillinger.

– Dersom man har mulighet til å vente, kan man komme inn på denne måten etter klokken 18. Har man ikke mulighet til det, er man hjertelig velkommen tilbake en annen dag. Vi fortsetter med vaksineringen også i neste uke, sier Tehrani.

VIL TRYGGE: Enhetsleder for vaksinasjonsstasjonene i Bergen Hossein Tehrani, forklarer at det tar lengre tid å vaksinere ungdommene enn andre pasientgrupper. Dette fordi det brukes tid på å trygge barna. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Oppfordrer unge til å vaksinere seg

Ungdommer under 16 år må ha med skriftlig samtykke fra foresatte for å kunne ta vaksinen.

Bergen kommune oppfordrer ungdommene om å vaksinere seg på sine sider:

«Det er mye smitte i aldersgruppen 12 til 15 år, og ungdom i denne alderen har generelt svært god effekt av vaksinasjon. Ved å vaksinere seg beskyttes ungdommen mot koronasykdom og senfølger av sykdommen. Man bidrar også til å redusere smitten i befolkningen og er med på å beskytte sårbare grupper. »