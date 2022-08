Dømt etter kaffemaskinsvindel

En mann i 30-årene er dømt for grovt bedrageri og økonomisk utroskap. Mannen skal blant annet ha leid ut kaffemaskiner på leasingavtaler gjennom sitt firma, til tross for at de verken hadde mottatt eller hadde planer om å motta slike.

Til sammen skal han på lignende vis ha tjent over en million kroner på produkter som aldri ble levert til leietakeren.

Han er nå dømt til 6 måneders fengsel som utsettes med en prøvetid på to år.