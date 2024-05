- Kraftanleggene handterer for tida uvanleg mykje vann, og flaumlukene brukast flittig for å avleie vatnet.

- Vannmagasinene har ein fyllingsgrad på 48,1 prosent, ein auking på 8,1 prosent frå førre veke.

- Tilsette ved anleggene jobbar døgnet rundt for å unngå skadeflaum og vareta produksjonen.

- Målestasjonane Elvarheim på Dalen og i Ossjøen har registrert vassføring på nivå med høvesvis ein femårsflaum og ein 50-årsflaum.

- Snøsmeltingen har skjedd raskare enn normalt, noko som skaper ekstra utfordringar.

- Sjølv om straumprisane har vore lågare i mai, forventast de å stige framover.