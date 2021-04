Var koronasmittet – møtte til vaksinasjon

Det var torsdag 8. april de to personene brøyt karantenen og dro til kommunens vaksinehall for å bli vaksinert mot covid-19.

En av dem var i smittekarantene og testet senere positivt for korona. Den andre var i innreisekarantene.

Kommunen bekymret

Kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim, beskriver hendelsen som alvorlig.

– Vi har prøvd å gjøre det vi kan der oppe for at ting skal være sikkert, for vi har jo eventualiteten av at noen kan komme og ha smitte uten å være klar over det. Men at folk møter opp mens de er i karantene, det tar vi som en selvfølge at de ikke skal gjøre, sier Opheim til NRK.

ALVORLIG: Kommuneoverlege i Tønsberg Per Kristian Opheim, sier hendelsen er alvorlig. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Hallen er godt merket med at man ikke skal komme inn dersom man er i karantene, ifølge Opheim.

Han ber de som er i karantene om å ta kontakt med kommunen på telefon, så de heller kan få en ny time for vaksinasjon.

FULLSTENDIG UAKSEPTABELT: Ordfører Anne Rygh Pedersen reagerer på hendelsen. Foto: Simon Solheim / NRK

Ordfører Anne Rygh Pedersen ser på hendelsen som fullstendig uakseptabel.

– Det er uansvarlig og straffbart å bryte karantenebestemmelsene i smittevernloven. Det å møte opp i vaksinehallen mens man er i karantene, der vi for tida vaksinerer eldre og folk i risikogruppen – er fullstendig uakseptabel atferd, sier hun.

– Bedre med en test for mye enn en for lite

Opheim ber nå alle som fikk vaksine den 8. april i Tønsberg i tidsrommet fra halv ett til to, være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Han frykter at folk tror at lette symptomer i starten, heller er bivirkninger av vaksinen.

– Vi ønsker at folk heller skal komme å ta en test for mye enn en for lite, så vi kan få identifisert og hjulpet de så tidlig som mulig i et eventuelt forløp av smitte, sier Opheim.