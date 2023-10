Som sjåfør er du til enhver tid ansvarlig for at kjøretøyet er riktig skodd for gjeldende føre.

Fra 1. november til første søndag etter 2. påskedag, skal mønsterdybden i dekkene skal være minst 5 millimeter.

For Nordland, Troms og Finnmark kreves det minst 5 millimeter mønsterdybde mellom 16. oktober og 30. april.

For tunge kjøretøy er det påbudt med vinterdekk i perioden 15. november til 31. mars, og kjetting skal også være med.

Er det vinterføre må kjøretøyet ha vinterdekk med eller uten pigger også utenfor tidsperiodene nevnt ovenfor.

– Et vinterdekk for tunge kjøretøy er et dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake». Vinterdekkene kan være med eller uten pigger, sier Roy Harald Holm i Statens vegvesen.

Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen 31. oktober.