Tror mange stoler for mye på bilens «autopilot»

Du har sikkert lagt merke til dem. Gule og rødmalte dekk, foran blinkende skilt med digre piler som viser hvor du skal kjøre.

I utgangspunktet skulle man tro det var umulig å misforstå, men denne høsten har det likevel gått galt flere ganger.

Totalt har fire personbiler og en bobil dundret inn i de såkalte putebilene bare i Vestfold, som står der for å beskytte både mennesker og utstyr i arbeid på veien.

Markeringene langs veien burde være godt synlige. Likevel dundrer bilene inn i dem i høy fart. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Heldigvis har både passasjerer og sjåfører kommet fysisk uskadd fra de aktuelle hendelsene.

Flere ulykker

Politiet fører ikke statistikk over ulykker med dette hendelsesforløpet, men ser lignende tilfeller flere steder.

Ulykkene er ikke ferdig etterforsket, men politiets teori er at førerne har stolt for mye på automatikken i bilene.

Henning Ødegaard Johansen. Han er trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Robert Hansen / NRK

– Folk utviser ikke nok oppmerksomhet, som følge av at de sitter med støttefunksjoner i bilen. De følger ikke skilt og andre anvisninger som er gitt på veien, sier Henning Ødegaard Johansen. Han er trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt.

Han mener enkelte sjåfører går inn i en slags dvalemodus i høy hastighet.

– Vi ser biler som holder fartsgrensa og ligger jevnt i 110, men likevel kjører rett inn i bommer og kjegler.

Jacob Trondsen, leder i avdeling for vegtransport i Statens vegvesen, kjenner problemstillingen godt.

Jacob Trondsen, Statens vegvesen. Foto: Statens Vegvesen

Han tror mange sjåfører forveksler begrepet førerstøtte med autopilot.

– Man kan ikke stole blindt på at et nødbremsesystem trer inn tidsnok. Dette er systemer som på ingen måte tar over førerens oppgaver og ansvar, understreker han.

Forsikringsselskapene fører ikke detaljert statistikk over hvor mange ulykker der autopilot har vært en sentral årsak.

At det har vært en medvirkende årsak i flere ulykker, kan imidlertid Sigmund Clementz bekrefte. Han er informasjonssjef i Forsikringsselskapet IF.

– Det er det ingen tvil om.

Sigmund Clementz, informasjonssjef i Forsikringsselskapet IF. Foto: If

Han sammenligner det med ansvaret som følger bruken av ryggekameraer på nye biler.

– Sjåføren kan aldri stole hundre prosent på at sensorene fanger opp alt som skjer bak bilen. Man må alltid bruke sansene sine.

Mener bilene går glipp av stillestående gjenstander

Mange nye biler har automatikk som kan gjøre dem nærmest selvkjørende. Det fungerer som regel bra når trafikken flyter som normalt.

I uforutsette situasjoner er det imidlertid ikke alltid bilen tar kloke valg på vegne av sjåføren.

Fredrik Haugen, nestleder i Norsk Elbilforening Vestfold og Telemark, kjører selv en avansert bil.

Fredrik Haugen, nestleder i Norsk Elbilforening Vestfold og Telemark. Foto: Robert Hansen / NRK

Han er tydelig på at man må følge like godt med.

Når bilen foran kjører til siden, kan autopiloten tolke det som at veien foran er klar, og gasse opp i stedet for å bremse, erfarer han.

– Utfordringen med teknologien, er at den ikke ser objekter som står stille. Dermed vil den heller ikke bremse for dem, sier Haugen.

– Ikke stol blindt på teknikken

Moralen er ifølge politiet klar: Ikke stol blindt på teknikken, for det er uansett du som har ansvaret.

– Trafikk er jo et samarbeidsprosjekt. Det er det slett ikke alle sjåfører som har med seg i tankene, mener Johansen.