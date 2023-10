Frost- og vannskader på hytter økte med 35 prosent sist vinter, viser tall fra Finans Norge.

Nesten 3800 slike skader er meldt inn til forsikringsselskapene, ifølge bransjetallene.

Tror folk vil spare strøm

Strømsparing kan være årsaken, mener kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz.

– Det er en ganske markant økning fra forrige vinter. Vi tror at dyr strøm kan være noe av grunnen til disse skadene, sier Clementz.

Kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz. Foto: Pressefoto / If

Han tror en del hytteeiere har vært vant ti å ha en viss lunk på hytta si gjennom vinteren.

Da strømprisene ble skrudd opp, slo flere av strømmen for å spare, mener Clementz.

– Hytter som ikke har blitt stengt ned før, har blitt stengt ned denne vinteren, sier han.

Kan bli ishockeybane inne

Men slår du av strømmen og stenger hytta, må du vite hva du gjør, understreker Clementz.

– Hvis du bare slår av varmen, uten å stenge vanninntaket til hytta, er det en katastrofe som bare venter på å skje, sier han.

Resultatet kan bli is i rørene, og når mildværet kommer, er stue- og kjøkkengulvet fullt av vann. Når det blir kaldt igjen, fryser vannet.

– Da har du rett og slett en ishockeybane inne i hytta, sier han.

Mange oppdager ikke skadene før det har gått lang tid, forteller Clementz.

Gikk på en smell

Gunn Kaspersen fikk et ublidt møte med sprengkulda i vinter.

Da hun kom på hytta i Drangedal i vinterferien hadde frosten gjort stor skade. Dette til tross for at de hadde gjort det de kunne for å sikre bygningen mot kulda.

Gunn Kaspersen på hytta i Drangedal, omkranset av barnebarna Lucas, Aron og Julian. Foto: Privat

Verken varmeovner eller stengt tilførsel av vann hjalp da kong vinter satte inn for alvor.

Litt vann som lå igjen i et rør var det som skulle til.

Krana på kjøkkenet var ødelagt. Det samme var deler av inventaret på badet, i tillegg til at et rør hadde gått fra hverandre under gulvet.

– Vi hørte at det kom litt vel mye vann da vi skrudde på vanntilførselen. Da skjønte vi raskt at det hadde vært frost, forteller Kaspersen.

Det kostet dem noen ekstra kroner, men hun er lykkelig for at vannet tross alt var skrudd av.

– Det kunne gått langt verre, sier hun.

I etterkant har de isolert ytterligere og tømt anlegget grundig.

– Nå krysser vi fingrene for at det ikke skjer igjen.

Flere saker med grov uaktsomhet

Frost- og vannskader er dekket av forsikringen, men du har plikt til å forebygge og begrense skader, ifølge forsikringsavtaleloven.

Har du handlet grovt uaktsomt, kan forsikringsselskapene gjøre en avkorting. Det vil si at du må betale en større eller mindre del av regningen selv.

Det kan fort gå galt om man ikke tar tilførselen av vann på alvor. Foto: Tryg

Sist vinter var spesiell fordi veldig mange skadesaker dreide seg om frost- og vannskader.

I en del av skadesakene var det utøvd grov uaktsomhet, som betyr at hytteeierne ikke har gjort sikkerhetstiltak selv, som å skru igjen vanninntaket.

– Hvis du ikke gjør tiltak og sikrer hytta, risikerer du å måtte betale en stor part av reparasjonskostnadene selv. I noen frostsaker sist vinter har vi dessverre avkortet 15-20 prosent på grunn av grov uaktsomhet. I ett tilfelle ble det 50 prosent, sier Clementz.