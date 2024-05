Svikt i pasientoppfølging – har gått utover kreftpasienter

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sykehuset i Vestfold har meldt flere alvorlige avvik til Helsetilsynet, der pasienter har fått forsinket innkalling og utviklet kreft som kunne ha vært oppdaget tidligere.

Legespesialister vil gå grundig gjennom ventelistene for å avdekke om det kan være flere alvorlige tilfeller.

Gastromedisinsk poliklinikk har over lengre tid hatt utfordringer med lange ventelister der mange pasienter har passert planlagt tidspunkt for undersøkelse, behandling eller kontroll.

Det melder Sykehuset i Vestfold på sine nettsider.

– Det kan gå utover sikkerheten for pasienter som venter, sier administrerende direktør, Øyvind Bakke.

I perioden fra 1. januar 2023 til i dag har sykehuset meldt flere alvorlige avvik til Helsetilsynet.

– Beklager

Statsforvalteren gjennomførte nylig tilsyn, og uttalte i etterkant at sykehusets ledelse ikke har sikret forsvarlig utredning og behandling av pasientene.

Hendelsene dreier seg om pasienter som har fått forsinket innkalling og utviklet kreft som kunne ha vært oppdaget tidligere.

Noen utviklet komplikasjoner fra sin kreftsykdom som kanskje kunne ha vært unngått, ifølge sykehuset.

– Det vil jeg på vegne av sykehuset beklage ovenfor pasientene, sier Bakke.

Administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Foto: Sykehuset i Vestfold

– Ventet lenge

Nå vil legespesialister på Sykehuset i Vestfold gå grundig gjennom ventelistene for å avdekke om det kan være flere alvorlige tilfeller.

De vil sikre at alle pasienter fremover får forsvarlig oppfølging.

– Pasienter med sykdom og plager i mage og tarm har ventet lenge og vært bekymret på grunn av forsinket innkalling til kontroll eller oppfølging.

Det sier klinikksjef Pernille Lysaker ved medisinsk klinikk.

Klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, Pernille Lysaker. Foto: Privat

Bakke mener likevel at den faglige behandlingen av pasientene ved seksjonen er god.

Men han innrømmer at det ikke har vært iverksatt gode tiltak for å sikre forsvarlig tidsmessig oppfølging av pasienter.

– Dette er alvorlig for pasientene og for tilliten til sykehuset, sier han.

Oppfordrer pasienter om å søke hjelp

Kreftforeningen er bekymret over kreftpasienter som har fått en forsinket innkalling og har utviklet kreft som kunne ha vært oppdaget tidlig.

– Det er viktig å oppdage kreft tidlig for å tilby riktig behandling og unngå fare for spredning som i verste fall kan få dødelig utgang.

Det sier Trine Hveem, regionleder i Kreftforeningen i Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold.

Trine Hveem, regionleder i Kreftforeningen. Foto: Kreftforeningen

Hun påpeker likevel at det er sykehuset selv som har sendt avviket.

– Vi har tillit til at sykehuset nå setter inn nødvendige tiltak for å rydde opp i dette slik at det ikke vil ramme flere pasienter.

Hveem oppfordrer pasienter som har vært utsatt, til å ta kontakt med Kreftforeningens rettshjelp for nødvendig hjelp og støtte.

Innfører hastetiltak

Sykehuset vil understreke at ny klinikkledelse er godt i gang med tiltak.

– I løpet av april er listen over pasienter som ikke har fått time til anbefalt tid redusert med 13 prosent. Det viser at vi er på rett vei, sier Lysaker.

Jon Andreas Takvam fristilles fra stillingen som fagdirektør fra mandag 13. mai til ut august, står det i meldingen. Det skal forsterke arbeidet videre.

– Vår første oppgave nå blir å få oversikt og kontroll over pasientene som står på venteliste, prioritere og vurdere hastegrad. Det skal være trygt å være pasient ved gastromedisinsk poliklinikk, sier Takvam.