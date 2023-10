Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kari Thovsen (82) ble flyttet åtte ganger mellom ulike avdelinger på sykehus og helsehus i løpet av sine siste seks uker.

Hun ble innlagt med covid-19 og lungebetennelse, og hadde problemer med å svelge.

Datteren, Anne Thovsen, mener moren burde ha fått sonde til mat og medisiner tidligere.

Kari Thovsen ble etterhvert veldig dårlig og fikk delirium, og datteren mener hun ikke fikk tilstrekkelig hjelp.

Fagdirektør ved Sykehuset Vestfold beklager opplevelsen familien hadde, og sier rutinesvikt var årsaken til at helsehuset ikke fikk nødvendige opplysninger fra sykehuset.

Helse- og omsorgsdepartementet sier de tar situasjonen på alvor og vil jobbe med å forbedre samhandling og samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten.

I stua hjemme på Eik i Tønsberg sitter Anne Thovsen og blar i et fotoalbum sammen med ektemannen Morten Myklebust.

Moren Kari Thovsens blide ansikt smiler mot dem.

I juni døde 82-åringen etter det datteren opplevde som noen helvetesuker, både for moren og familien som pårørende.

Nå velger Anne Thovsen å fortelle om det hun mener er for dårlig behandling av et eldre og døende menneske.

– Uverdig er et veldig sterkt ord. Men jeg unner ingen den opplevelsen, sier datteren.

Tross det Anne Thovsen beskriver som noen helvetesuker før morens død, sitter både hun og ektemannen Morten Myklebust igjen med mange gode minner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Rammet av covid

2. mai i år ble Kari Thovsen innlagt på Sykehuset i Vestfold med covidsmitte og lungebetennelse.

– Hun hadde problemer med å svelge og hadde vært underernært over tid, forteller datteren.

Kari Thovsen var godt gift i mange år og var engasjert både som lokalpolitiker og som ansatt i eldreomsorgen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Legene hadde god tro på å få henne frisk og startet behandling. Allerede på dette tidspunktet mener datteren at moren burde fått sonde til mat og medisiner.

Etter få dager ble Kari overført til Re helsehus.

Men siden hun ikke var i stand til å svelge, fikk ikke moren i seg medisinen som skulle behandle betennelsen.

To dager senere ble hun kjørt tilbake til sykehuset.

– I løpet av de siste seks ukene hun levde, ble min mor flyttet åtte ganger mellom ulike avdelinger på sykehuset og kommunale helsehus, forteller Anne Thovsen.

Røsket ut sonde og kanyler

Kari Thovsen ble etterhvert veldig dårlig og fikk delirium. I løpet av én natt opplevde datteren å bli oppringt av moren 16 ganger.

Hun var livredd og alene, forteller datteren.

Da Anne Thovsen og mannen kom til sykehuset neste morgen, ble de skremt av synet som møtte dem.

– Min mor var helt ute av seg og fortalte at hun var blitt truet av to-tre menn med kniv. Det var altså hennes verden, forteller datteren om morens vrangforestillinger.

Morens dyne var full av blod. Hun hadde røsket ut både sonde og kanyler i løpet av natten.

– Det aller verste var å se mor i en slik tilstand og vissheten av at hun ikke hadde fått hjelp.

Sykehus tur-retur

Etter hvert ble det nok en runde på helsehus. Denne gangen på Hogsnes.

På helsehuset fortalte personalet at de ikke hadde fått noen opplysninger om morens behandling eller medikamenter.

Kari Thovsen ble etter kort tid sendt tilbake til sykehuset.

Nok en gang var hun for tidlig skrevet ut og lungebetennelsen blusset opp igjen, forteller datteren.

Re helsehus, Sykehuset i Vestfold og Hogsnes helsehus. Foto: Foto/grafikk: Philip Hofgaard / NRK

Anne Thovsen reagerer på det hun mener er dårlig koordinering mellom statlige og kommunale helsetjenester.

Den siste uken forstod alle at det ikke var noe mer å gjøre for Kari Thovsen.

– Vi fikk beskjed om at det gikk mot slutten og min mor skulle få lindrende behandling.

Sykehuset beklager

Fagdirektør Jon Anders Takvam ved Sykehuset Vestfold (SiV) beklager opplevelsen Thovsen og de pårørende hadde i ukene før moren døde.

– Pasienten i dette tilfellet har hatt seks uker med alvorlig sykdom, stor belastning og mye ubehag og smerte. At vi ikke har klart å å håndtere det forløpet på en måte som gjorde at både pasienter og pårørende har fulgt seg godt ivaretatt og trygge, det er sterkt å beklage, sier Takvam.

Fagdirektør Jon Anders Takvam ved Sykehuset Vestfold Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Rutinesvikt var årsaken til at helsehuset ikke fikk de nødvendige opplysningene fra sykehuset, sier han.

– For mange vil det være bedre å tilbringe den siste tiden i kommunal omsorg enn på et travelt akuttsykehus, mens andre har behov for kompetansen som er på sykehuset.

Sengeposten det her er snakk om har hatt en spesielt krevende driftsituasjon, og klinikken jobber med tiltak for å bedre situasjonen, ifølge Takvam.

Flyttingene internt på sykehuset handlet om at kvinnen ved alle tre innleggelsene først ble lagt inn på akuttmottaket.

Deretter ble hun flyttet til andre avdelinger, slik prosedyren er, opplyser Takvam.

– Må slutte å tenke penger

Familien har en opplevelse av at Sykehuset i Vestfold gir et for dårlig tilbud til eldre, syke og døende.

Økonomi er nøkkelen, mener Thovsen.

– Sykehuset skal ha folk fort ut fordi de skal spare penger. Det er et uverdig grunnlag for behandling av mennesker. Det heter helseforetak. Det er ikke lenger et sykehus. Der ligger hele poenget. Resultatet er den behandlingen hun fikk.

Anne Thovsen og ektemannen Morten Myklebust reagerer kraftig på behandlingen Kari Thovsen fikk på Sykehuset i Vestfold. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Thovsen vil si ifra om hendelsene i håp om å skape endring. Hun vil at andre skal slippe å oppleve noe lignende.

Hun mener sykehusledelsen må slutte å tenke penger og begynne å tenke på hele mennesket.

– Mamma som menneske var ikke der. Noen tok blodprøvene, noen ga medisin, men ingen tenkte helheten. Det er det som til syvende og sist er det uverdige oppi det, mener Thovsen.

Må prioritere

Jon Anders Takvam ved SiV sier det ikke er slik at sykehuset nødvendigvis sparer penger ved å skrive ut pasienter.

– Det er nødvendig at pasienter som ikke lenger har behov for spesialistbehandling overføres til kommunen, slik at vi kan prioritere de pasientene som har behov for behandling hos oss.

Takvam understreker at sykehuset nå har minnet alle ansatte om prosedyrene sykehuset har i forbindelse med overføring av pasienter til kommunale helsetilbud.

– Gjør inntrykk

Helse- og omsorgsdepartementet kjenner ikke detaljene i denne historien.

– Det gjør inntrykk å høre om eldre som ikke får den hjelpen de trenger, sier statssekretær Truls Vasvik.

Truls Vasvik, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Regjeringen skal legge fram en ny stortingsmelding om bedre helsetjenester før jul. Målet er å styrke samhandling og samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, forklarer Vasvik.

At personer blir kasteballer mellom statlige og kommunale institusjoner er en stor og viktig utfordring, mener statssekretæren.

Som tiltak trekker han fram regjeringens eldrereform og opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.

Vasvik ser bemanningssituasjonen på norske sykehus som krevende. Han mener utfordringene vil øke i årene som kommer.

– Dette er en situasjon vi tar på alvor og som en samlet helse- og omsorgstjenestene må jobbe kontinuerlig med fremover.