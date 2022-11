– Per Arne sovnet inn på sykehuset i natt etter kort tids kreftsykdom. Han ble 61 år gammel, sier Syrstad.

Per Arne Olsen har vært statsforvalter i Vestfold og Telemark siden 2019 da fylkene ble slått sammen.

Lang karriere

De ansatte ble samlet til et allmøte klokka 11 fredag.

– Han var en særdeles omgjengelig og jovial person, som hadde respekt for den fagligheten som ligger i vårt statsforvalterembete, sier Syrstad.

Olsen legger en lang politisk karriere bak seg. Han har vært stortingsrepresentant og nestleder for Fremskrittspartiet.

– Per har imponert oss alle gjennom viljen til å stå på til tross for helseutfordringer. Han la ikke skjul på at han var hjertetransplantert, men hadde en uslitelig og unik vilje til å aldri gi seg, sier Syrstad.

På Stortinget var Olsen medlem av helse- og omsorgskomiteen og valgkomiteen fra 2009 til 2013.

I tillegg har han vært ordfører i Tønsberg fra 2003 til 2009.