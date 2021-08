Spesialenheten: Politimann brukte voldsutsatt kvinne for å få sex

Den nå pensjonerte politimannen skal ha misbrukt den makten han hadde som politiførstebetjent til å skaffe seg sex med kvinnene i flere år.

Kvinnene har til felles at de på en eller annen måte var involvert i saker tiltalte hadde befatning med som politimann. En av dem var mannens informant gjennom en årrekke og en del av narkotikamiljøet, ifølge tiltalen.

En annen var fornærmet i en sak om vold i nære relasjoner. Hun levde med en voldelig samboer og politimannen dro hjem til henne, gjorde avhør, og skal deretter ha hatt sex med henne.

– Det er sterkt å tenke på at min tilstand har blitt brukt på denne måten, sa kvinnen i retten mandag.

Hun kjente litt til mannen fra før og følte seg ivaretatt av ham. Hun var imponert over at politiet kunne vise så mellommenneskelige evner.

– Det var et skjevt maktforhold. Han visste at jeg var psykisk langt nede og var syk. Jeg satt igjen med en tom følelse og at jeg var selvutslettende, forklarte hun.

I retten sleit hun med å huske når og hvor den seksuelle omgangen skjedde. Og det var vanskelig å fortelle om detaljene.

– Jeg visste at det var galt, men turte ikke å si noe. Jeg var redd det skulle få konsekvenser for saken mot min ekssamboer, fordi han var etterforsker på saken, fortalte hun.

Hun presiserer at politmannen aldri var voldelig eller oppførte seg truende.

Saken startet i Vestfold tingrett i dag, mandag. Det er satt av snaut tre uker til saken.

FORSVARER: Steinar Thomassen sa i retten mandag at hans klient nekter for å ha hatt sex med kvinnene. (arkivbilde) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Stor belastning

Spesialenheten for politisaker ble første gang varslet av Politiet Sør-Øst i 2019.

Spesialenheten har ikke DNA-bevis eller filmopptak av den seksuelle omgangen, og baserer seg på forklaringer fra kvinnene og andre personer som kan fortelle lignende historier.

Det er titalls personer som er kalt inn som vitner. Og Kripos skal legge frem telefon- og SMS-kontakt for å dokumentere at politimannen misbrukte stillingen sin. Tidligere politisjefer skal fortelle om hva de visste og hvordan den tiltalte politimannen oppførte seg.

Politimannen erkjente ikke straffskyld mandag morgen.

– Han benekter å noen gang ha hatt sex med disse kvinnene. Det er ikke DNA- eller tekniske bevis for dette, sa hans forsvarer Steinar Thomassen i retten.

Politimannen erkjente derimot å ha ulovlig oppbevart våpen og ammunisjon.

– Saken har vært en stor belastning for han siden 2019, forklarte Thomassen.

I retten sitter den tidligere politimannen rolig i stolen, med bena i kryss.

Hovedkontoret til Politiet Sør-Øst i Tønsberg. Foto: Henrik Bøe / NRK

Mangeårig forhold

Den seksuelle omgangen med kvinnene skal ha foregått gjentatte ganger i årene fra 2015 til 2019.

Det skal ha skjedd samtidig som en av dem ga tiltalte opplysninger om det lokale narkotikamiljøet.

«Han kjente hennes problematiske samlivsforhold og avhengighet av rusmidler, hvilket gjorde det lettere å utnytte posisjonen som polititjenesteperson for å oppnå den seksuelle kontakten», heter det i tiltalen.

– Det er klart at dette er en alvorlig sak. Det har vært en omfattende etterforskning. Vi kommer til å føre en rekke vitner og framlegge betydelig dokumentasjon, sier Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker til NTB.

Skal ha truet fornærmet

Da Spesialenheten startet etterforskning, skal mannen i 60-årene ha truet kvinnen for å få henne til å samkjøre sin forklaring med hans, ifølge tiltalen.

Han skulle spre informasjon i narkotikamiljøet om hennes kontakt med politiet hvis hun ikke benektet overfor etterforskerne at de to hadde hatt sex med hverandre og at hun hadde gitt ham informasjon om det lokale narkotikamiljøet, ifølge tiltalen.

Også en annen av de fornærmede skal ha blitt bedt om å lyve til Spesialenheten.

– Han nekter ikke for at han har snakket med de to fornærmede, men samtalene har ikke hatt det meningsinnholdet som Spesialenheten legger til grunn. De har ikke hatt noe med forsøk på å påvirke henne til å forklare seg usant, sier Thomassen til NTB.

Vil ikke kommentere

NRK har forsøkt å få en kommentar fra fungerende politimester i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte, som ikke ønsker å prate med pressen før saken går for retten.

