Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For mange er påske ensbetydende med starten på båtsesongen.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Stig Hvide Smith, mener båtfolk flest er godt forberedt på en påske litt utenom det vanlige.

Til tross for at mange båthavner må holde ulike fasiliteter stengt, tviler han på at det vil bidra til å legge en demper på påskestemningen til sjøs.

– Erfaringen fra i fjor var veldig god. Det ble jo starten på tidenes båtsommer i Norge. Vi har all grunn til å tro at det samme gjelder i år, sier han til NRK.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Stig Hvide Smith. Foto: KNBF

Han tror de som ferierer med båt, i mange sammenhenger kan være bedre rustet til smittevern enn mange andre.

– Jeg sitter med det inntrykket at båtfolk ofte er flinkere enn folk flest, fordi de er vant til å ta hensyn til sikkerhet. Det er jo en av de viktigste tingene når du er på fjorden. Så lenge du holder deg innenfor din egen kohort, så er man jo bokstavelig talt i samme båt.

Når det gjelder båthavnene, opplever han stor optimisme i bransjen.

– De har allerede gjort betydelige restriksjoner i form av å stenge ulike fasiliteter, og kjenner godt til hvilke regler som gjelder. De lider jo på lik linje med alle andre.

NRK har tatt en ringerunde til flere gjestehavner på Sør- og Østlandet. Noen er stengt i påska, mens andre holder åpent under visse regler og restriksjoner.

Se oversikten nederst i artikkelen.

Kan holde åpent i Hvaler

Hvaler kommunes kriseledelse har besluttet å ikke innføre ytterligere tiltak i påska. Det betyr at gjestehavnene kan holde åpent.

Kommunen minner om at alle må holde to meters avstand, bør unngå besøk og ikke gå mange i butikken.

Ordfører Mona Vauger (Ap) ønsker alle velkommen, og forteller at kommunen er forberedt på storinnrykket.

– Vi har god kriseberedskap og har stor tillit til at alle følger smittevernrådene. Jeg tror folk trenger et lite avbrekk nå, men vi må rett og slett være mindre sosiale, sier Vauger.

Optimistisk

Erik Nordrum, daglig leder ved Skjærhalden gjestehavn på Hvaler, velger å være optimistisk med tanke på helligdagene som venter.

Skjærhalden gjestehavn satser på en flott påske, tross strenge restriksjoner under pandemien. De fleste gjesteplassene er fullbooket. Foto: Rainer Prang

– Vi følger retningslinjene. Toalettet vil være åpent for gjestene, men ikke dusj og lignende. Restauranter og slikt vil også dessverre være stengt.

Han tror imidlertid båtgjestene er godt forberedt når de kommer sjøveien.

– Båtgjester som kommer så tidlig på året har som regel alle nødvendige fasiliteter om bord.

Ordfører Mona Vauger opplyser at det vil være vakter på brygga i Skjærhalden som følger med på hva som skjer.

Nattestengt

I Tønsberg har de valgt en litt annen vri.

Der blir det forbudt å bruke gjestehavna på nattetid. Det ble bestemt tidligere denne uka da politikerne i Tønsberg vedtok en ny koronaforskrift.

Campingplassene skal holdes stengt og det blir også forbud mot bobilparkering fram over påske.

I Drøbak har de valgt å stenge gjestehavna, men på Oscarsborg, rett over sundet, er gjestehavna delvis åpen.

– Jeg har hørt at det ble noen hjemme- alenefester i noen havner som holdt helt stengt i påsken i fjor. Vi fant ut at det var bedre å holde litt åpent, så vi har kontroll på stedet, sier daglig leder Per Otto Hansen.

Det blir kun longsideplasser på flytebryggene, og god plass mellom båtene ellers.

Restauranten vil holde stengt, men gjestene kan kjøpe pizza som de kan ta med seg til båtene.

Gjestehavner på sør- og østlandet påska 2021 Ekspandér faktaboks Flekkefjord: Gjestehavna er åpen, men serviceanlegg med toalett og dusj vil være stengt.

Gjestehavna er åpen, men serviceanlegg med toalett og dusj vil være stengt. Farsund: Båter kan legge til, men serviceanlegget er stengt som et koronatiltak.

Båter kan legge til, men serviceanlegget er stengt som et koronatiltak. Lindesnes: Holder sine to gjestehavner åpne.

Holder sine to gjestehavner åpne. Lyngdal: Kommunen har ikke egen gjestehavn, men en kai uten andre fasiliteter. Det vil være mulig å legge til der, men man må forholde seg til retningslinjene.

Kommunen har ikke egen gjestehavn, men en kai uten andre fasiliteter. Det vil være mulig å legge til der, men man må forholde seg til retningslinjene. Kristiansand: Gjestehavna holder åpent for båtturistene. De kan legge til kai og bruke strømanlegget. Serviceanlegget med dusjer er stengt som et koronatiltak.

Gjestehavna holder åpent for båtturistene. De kan legge til kai og bruke strømanlegget. Serviceanlegget med dusjer er stengt som et koronatiltak. Lillesand: Holder åpent.

Holder åpent. Grimstad: Gjestehavna er stengt i vintersesongen. Åpnes i midten av mai.

Gjestehavna er stengt i vintersesongen. Åpnes i midten av mai. Arendal: Holder åpent. Strøm er tilgjengelig, men kun toalettene er åpne i serviceanlegget på grunn av ombygging.

Holder åpent. Strøm er tilgjengelig, men kun toalettene er åpne i serviceanlegget på grunn av ombygging. Tvedestrand: Holder stengt som følge av isforholdene i fjorden.

Holder stengt som følge av isforholdene i fjorden. Risør: Gjestehavna vil være åpen, men det vil være begrenset tilbud. Båter kan legge til, men serviceanlegg vil være stengt. Vann og strøm er tilgjengelig for dem som legger til.

Gjestehavna vil være åpen, men det vil være begrenset tilbud. Båter kan legge til, men serviceanlegg vil være stengt. Vann og strøm er tilgjengelig for dem som legger til. Kragerø: Båter kan legge til på dagtid, men serviceanlegg vil være helt stengt.

Båter kan legge til på dagtid, men serviceanlegg vil være helt stengt. Larvik: Anbefaler at alle fellesanlegg knyttet til camping, gjestehavner og bobilparkering holdes stengt. Det er i tillegg viktig å etablere gode smittevernrutiner i forbindelse med tømming av sanitæranlegg. Gjelder til 6. april.

Anbefaler at alle fellesanlegg knyttet til camping, gjestehavner og bobilparkering holdes stengt. Det er i tillegg viktig å etablere gode smittevernrutiner i forbindelse med tømming av sanitæranlegg. Gjelder til 6. april. Sandefjord kommune: Har bestemt at gjestehavnene ikke kan brukes om natta fram til 14. april.

Har bestemt at gjestehavnene ikke kan brukes om natta fram til 14. april. Færder: Gjestehavnene er åpne på dagtid. Det er ikke lov til å ligge over på natta. Ingen båter kan ligge utenpå hverandre, og annenhver plass i gjestehavnene skal holdes stengt. Gjelder til og med 14. april.

Gjestehavnene er åpne på dagtid. Det er ikke lov til å ligge over på natta. Ingen båter kan ligge utenpå hverandre, og annenhver plass i gjestehavnene skal holdes stengt. Gjelder til og med 14. april. Tønsberg: Forbudt å bruke gjestehavna på nattetid. Campingplassene holdes stengt. Forbudt med bobilparkering fram til over påske.

Forbudt å bruke gjestehavna på nattetid. Campingplassene holdes stengt. Forbudt med bobilparkering fram til over påske. Horten: Stengte gjestehavner.

Stengte gjestehavner. Holmestrand: Forbud mot overnatting i gjestehavner denne påsken. I første omgang gjelder dette frem til 6. april.

Forbud mot overnatting i gjestehavner denne påsken. I første omgang gjelder dette frem til 6. april. Holmsbu og Sætre, Asker: Begge holder åpent. Det gjelder toaletter og selve gjestehavna. Dusjen er stengt.

Begge holder åpent. Det gjelder toaletter og selve gjestehavna. Dusjen er stengt. Odden Marina, Asker: Holder åpent, men har ingen fasiliteter.

Holder åpent, men har ingen fasiliteter. Fagerstrand gjestehavn, Nesodden: Holder åpent. Kun toaletter tilgjengelig.

Holder åpent. Kun toaletter tilgjengelig. Drøbak gjestehavn, Frogn: Stengt til 11. april. Følger de nasjonale anbefalingene.

Stengt til 11. april. Følger de nasjonale anbefalingene. Oscarsborg gjestehavn, Frogn: Åpent med begrensninger. Dusjen er stengt.

Åpent med begrensninger. Dusjen er stengt. Son gjestehavn, Vestby: Åpnet 20 plasser for reservasjon. Ønsker ikke drop-in som følge av smittesporing. Toaletter er åpne, men dusjanlegget er stengt. Sperrer annenhver plass for å sikre mer enn to meter.

Åpnet 20 plasser for reservasjon. Ønsker ikke drop-in som følge av smittesporing. Toaletter er åpne, men dusjanlegget er stengt. Sperrer annenhver plass for å sikre mer enn to meter. Moss gjestehavn: Åpent, med begrensninger. Dusjen er stengt.

Åpent, med begrensninger. Dusjen er stengt. Hvaler: Gjestehavnene i Hvaler kan holde åpent. Det er ulikt hva slags tilbud de forskjellige gjestehavnene har.

Gjestehavnene i Hvaler kan holde åpent. Det er ulikt hva slags tilbud de forskjellige gjestehavnene har. Fredrikstad gjestehavn: Åpent, men sanitæranlegget er stengt på ubestemt tid av hensyn til smittevern.

Åpent, men sanitæranlegget er stengt på ubestemt tid av hensyn til smittevern. Sarpsborg båtforening: Privat, ikke gjesteplasser denne påsken.