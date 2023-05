Politiet tror ikke barn ble forsøkt lokket fra barnehage likevel

Onsdag kveld gikk det ut en melding til alle foreldre i Åsgårdstrand barnehage.

Beskjeden til foreldrene var at et barn var blitt forsøkt lokket med godteri og løftet over gjerdet av to unge menn.

Politiet nedskalerer hendelsen og sier at det ikke er noe som tyder på at et barn ble forsøkt løftet over gjerdet.

Stemmer ikke at barn ble løftet

Politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt Hannah Emilie Lund Kartnes har påtaleansvar i saken.

– Det vi vet er at det er to unge menn som har kommet til barnehagen. Politiet har fått opplysninger som kan tyde på at de fremsto som ruspåvirket.

Hannah Emilie Lund Kartnes, politifullmektig i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Helena Rønning / NRK

Kartnes forklarer videre at det ikke er noe som tyder på at barnet de kom i kontakt med ble forsøkt løftet over gjerdet, som først antatt.

– Dette stemmer ikke med hva vi har funnet ut etter at vi har avhørt flere personer som var til stede. Det er feil. Det er ikke noe som tyder på at de forsøkte å ta med seg barnet, sier Kartnes.

Politiet etterforsøker nå saken som hensynsløs adferd og forsøker å belyse hva som har skjedd.

– Hva beskriver vitnene dere har snakket med om det som skjedde i går?

– Foreløpig er det en beskrivelse av at de har snakket med barna over gjerdet.

– Det ble også sagt at barn ble forsøkt lokket med godteri. Er det riktig?

– Det er ikke noe vi har opplysninger om nå.

Politiet har snakket med vitner på stedet, ansatte i barnehagen, flere av foreldrene til barna i barnehagen, og barnet.

Åsgårdstrand barnehage i Horten. Foto: Helena Rønning / NRK

Ønsker å trygge de berørte

Et kriseteam fra kommunen besøkte Åsgårdstrand barnehage i morgentimene torsdag.

Kommuneledelsen i Horten ble både skremt og opprørt, da det gikk ut melding om at et barn ble forsøkt lokket fra en barnehage i kommunen.

Kommuneledelsen i Horten stilte med kriseteam i Åsgårdstrand barnehage torsdag morgen. Foto: Helena Rønning / NRK

Finn-Øyvind Langfjell er kommunedirektør i Horten. Han sier de er i barnehagen for å lage en plan for hvordan de skal håndtere situasjonen videre.

– Vi tar situasjonen på største alvor. Vi gjør det vi kan for å ivareta både barn, foreldre og egne ansatte.

Finn-Øyvind Langfjell, kommunedirektør i Horten kommune. Foto: Helena Rønning / NRK

Langfjell sier at kommunen har satt inn ekstra tiltak i barnehage og småskole.

– Det aller viktigste er ekstra årvåkenhet, særlig på uteområdene våre, sier han.

– Hva går det ut på?

– Det er bemanningen vår. De er til stede.

Kriseteam er tilgjengelig

Kommunalsjef for oppvekst i Horten Jan Einar Bruun mener det er viktig å sette i verk tiltak raskt i slike situasjoner.

– Vi ønsker å være tidlig på, for å forebygge og trygge de som er berørt.

Jan Einar Bruun, kommunalsjef for oppvekst i Horten. Foto: Helena Rønning / NRK

– Hva er viktig når en skal ta vare på barn i barnehagen i en sånn situasjon?

– Det er at de føler de har voksne rundt seg, at de vet hvem de skal kontakte og at de har en trygghet. Tryggheten er alfa og omega, sier Bruun.

Oppvekstsjefen er også opptatt av at de ansatte skal få støtte når de har behov for det.

– Derfor har vi også med oss helsesykepleier, slik at en del av kriseteamet vårt er involvert.

Kriseteamet vil også være til stede på et foreldremøte i ettermiddag. Personalet i barnehagen blir også kalt inn til et møte.